Tom Cruise tiene la excusa perfecta para poner en marcha 'Misión Imposible 9' en este instante

Lo último que se sabía al respecto de la franquicia de Misión Imposible es que Tom Cruise se había retirado de interpretar a Ethan Hunt, al menos por ahora. No se ha vuelto a hablar de una nueva película de la saga de acción después de la última entrega. La idea de verlo retomar el papel parece cada vez más improbable, ya que el actor parece estar dispuesto a buscar nuevas oportunidades, incluyendo su regreso al cine dramático.

En los últimos meses, la mayoría del público ha aceptado que probablemente este sea el fin de Misión Imposible tal como la conocemos. Tom Cruise tuvo una trayectoria que se extendió por casi 30 años. Durante este tiempo, colaboró con diferentes directores talentosos. Por ese motivo, no parecía haber ninguna razón para volver a la franquicia más allá de un motivo puramente económico.

El adiós de Tom Cruise como Ethan Hunt puede no ser definitivo

Esta perspectiva cambió por completo debido a una entrevista reciente con Paul Thomas Anderson. Es bien sabido que Tom Cruise protagonizó Magnolia, por la que recibió una nominación al Óscar a Mejor Actor de Reparto. Este filme sigue siendo la única película que han hecho juntos, pero aseguró que le habría encantado dirigir una de las películas de Misión Imposible. "Me hubiera encantado, pero nunca recibí su llamada", comentaba el cineasta en su campaña promocional de Una batalla tras otra. "Me decepcionó mucho. Creo que ya terminó Misión Imposible, así que no va a suceder".

La realidad es que Paul Thomas Anderson nunca había realizado un proyecto que se acercara ni remotamente a la escala y el género de una película como Misión Imposible. Además, habría parecido ridículo sugerirlo como director de una de esas entregas. Tal idea habría provocado risas en la mayoría sin el respaldo de estos comentarios. Esto se debe a que Paul Thomas Anderson es conocido por sus impactantes dramas personales, que suelen ser candidatos a premios.

El hecho de regresar a la franquicia tras el final de The Final Reckoning podría entrañar un enorme riesgo, pero vale la pena correrlo cuando implica poner a Paul Thomas Anderson al frente del proyecto. Es el tipo de cineasta que podría revitalizar la franquicia e incluso darle a Tom Cruise una última entrega más laureada. Si alguna vez hubo una excusa para hacer más películas de Misión Imposible, sin duda es esta.