Tom Cruise desplanta a Donald Trump, generando controversia en Hollywood

El actor Tom Cruise ha decidido rechazar la invitación para recibir el prestigioso Kennedy Center Honor, uno de los galardones más destacados de las artes escénicas en Estados Unidos. La ceremonia, programada para el 7 de diciembre de 2025, será presidida por el presidente Donald Trump, quien también ha sido responsable de la selección de los homenajeados este año.

Según fuentes cercanas al evento, Cruise declinó la invitación debido a "conflictos de agenda". Sin embargo, algunos analistas sugieren que la decisión podría estar vinculada a la presencia de Trump en la ceremonia, en un contexto de creciente polarización política en la industria del entretenimiento estadounidense.

La negativa de Cruise ha generado reacciones mixtas en Hollywood. Algunos artistas interpretan su gesto como una afirmación de independencia frente al poder político, mientras que otros consideran que la ausencia de una figura de su calibre podría afectar la percepción pública del Kennedy Center Honor.

Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre la política y la cultura en Estados Unidos, reflejando cómo las decisiones de figuras políticas pueden influir en el ámbito artístico y en la relación entre artistas y autoridades gubernamentales