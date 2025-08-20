Tom Cruise confiesa qué escena de 'Misión Imposible' casi le rompe la espalda: "Ese golpe fue muy fuerte"

Tom Cruise ha confirmado qué escena de Misión Imposible: Sentencia Final estuvo a punto de romperle la espalda. Dirigida una vez más por Christopher McQuarrie, esta película de Misión Imposible vuelve a centrarse en Ethan Hunt y su equipo del FMI en su lucha contra la IA conocida como la Entidad. Un filme repleto de acción y adrenalina que muestra una carrera a contrarreloj para evitar el exterminio de la humanidad.

En este sentido, esta entrega presenta algunas de las mejores escenas de riesgo que Tom Cruise ha realizado en la franquicia, incluyendo la inmersión de Ethan Hunt en el submarino Sebastopol hundido, lo que obligó al actor a contener la respiración durante largas tomas. La producción deja varios momentos memorables, como cuando Ethan Hunt lucha contra Gabriel en el aire.

Tom Cruise es el rey de las escenas de riesgo

Al parecer, esa es una de las escenas más impresionantes y peligrosas que Tom Cruise ha realizado. De hecho, el actor reveló que la escena final con el duelo entre aviones casi le rompe la espalda. Fue justo en el momento en el que Ethan Hunt saltó de su avión al de Gabriel, aferrándose con desesperación al ala. Como cabía esperar, Tom Cruise fue quien realizó la escena a gran altitud.

Tom Cruise y Christopher McQuarrie también hablaron sobre el momento en que Ethan Hunt se abrocha el cinturón de seguridad y se agarra mientras el avión se voltea completamente. Esto fue algo que "separó las articulaciones de los dedos de Tom". Unos instantes después, Ethan Hunt se estrelló contra el lateral de la cabina. "Esto casi me rompe la espalda. Ese golpe fue muy fuerte", explicaba Tom Cruise al respecto de esta secuencia.

Esta peligrosa escena aérea de Misión Imposible es posiblemente la más impresionante que Tom Cruise ha realizado en la franquicia. El actor se tuvo que aferrar a diferentes partes del biplano, realizando complejas maniobras mientras atrevesaba el cielo a 225 km/h y a 2400 metros de altura. El inmenso riesgo de la secuencia la consolida como uno de los mejores momentos que forman parte de Misión Imposible.