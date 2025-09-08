Uno de los próximos remakes de Resident Evil se habría retrasado

Una de las grandes franquicias de terror y survival horror en el sector del videojuego es Resident Evil. El trabajo de Capcom durante los últimos años ha generado una enorme expectativa y ha elevado la calidad de los productos lanzados. Mientras que Resident Evil Requiem ya tiene fecha de llegada al mercado a principio de 2026, la saga ya prepara nuevas entregas, aunque una de las más deseadas parece haber sufrido un retraso.

Resident Evil Requiem será el gran juego de la saga en 2026

La saga de Resident Evil sigue generando expectativa entre sus seguidores gracias al éxito de sus recientes, pero ahora enfrenta una noticia menos alentadora. Según el conocido filtrador Dusk Golem,. En principio, tanto este remake como la nueva entrega principal, Resident Evil Requiem, estaban planificados para este período; sin embargo, el desarrollo de ambos ha experimentado demoras., viéndose así afectado por lo que se describe como una especie de reinicio en su producción interna.

Actualmente, Resident Evil Requiem mantiene su lanzamiento previsto para 2026, mientras que el remake de Zero se habría pospuesto hasta 2027, aunque esta fecha no ha sido confirmada oficialmente y sigue sujeta a posibles modificaciones. A pesar de esta espera adicional, el desarrollo del remake continúa adelante sin señales de cancelación, lo que sugiere que el proyecto sigue en marcha pese a los desafíos técnicos o creativos que hayan surgido.

Por lo tanto, los aficionados a la franquicia deben prepararse para una espera más prolongada si estaban esperando la llegada de Resident Evil Zero en formato renovado. Sin embargo, el compromiso con su desarrollo persiste, lo que mantiene viva la esperanza de que en el futuro se materialice este esperado regreso.