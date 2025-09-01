Resident Evil Requiem regresa a Raccoon City porque Capcom tenía curiosidad por saber qué ocurrió

La saga Resident Evil ha llevado a sus jugadores a escenarios muy diversos a lo largo de los años. Ya queda muy lejos la mansión original de la primera entrega, habiendo pasado por los pantanos de Luisiana o vivido aventuras internacionales. Sin embargo, Capcom ha decidido mirar atrás para su próximo proyecto y recuperar el escenario que marcó para siempre a la franquicia, Raccoon City.

En Resident Evil Requiem, la compañía japonesa regresa al epicentro del desastre zombi, y lo hace con una mezcla de curiosidad y homenaje. Según explicó el director Koshi Nakanishi en una entrevista con 4Gamer, la intención es profundizar en cómo afectó el brote a los supervivientes y explorar el legado de esa tragedia. El productor Masato Kumazawa comparó este regreso con “abrir un arroz que lleva una semana olvidado en la arrocera: algo que no quieres hacer, pero que la curiosidad te obliga a destapar tarde o temprano”.

Un regreso a los orígenes con novedades jugables

Más allá de la nostalgia, Capcom asegura que Raccoon City es el escenario “más adecuado” para celebrar el 30º aniversario de la saga. La compañía incluso ha dejado caer que Requiem podría servir como el capítulo definitivo que cierre de una vez por todas las memorias de aquel desastre. Además, el juego pondrá el foco en cómo se recuerdan las muertes de personajes emblemáticos, como Alyssa, dentro de esta nueva narrativa.

Resident Evil Requiem llegará el 27 de febrero de 2026 a Xbox Series X/S, PS5 y PC. Será el primer título de la saga que permitirá alternar en tiempo real entre la vista en primera y tercera persona, una mecánica que busca ofrecer más inmersión y frescura a la experiencia. Capcom promete un “miedo adictivo”, pero también una dosificación del terror que evite la fatiga del jugador.

Con este nuevo capítulo, la saga no solo vuelve a sus raíces, sino que lo hace con la intención de reescribir cómo se recuerdan los fantasmas de Raccoon City.