El remake de Resident Evil: Code Veronica tendría grandes cambios en la historia

El remake de Resident Evil Code: Veronica estaría avanzando más rápido de lo previsto, lo que podría significar que este título sea lanzado antes que el remake de Resident Evil Zero, a pesar de que, originalmente, se pensaba lo contrario. El filtrador conocido como AestheticGamer (también identificado como Dusk Golem) afirmó que el remake de Zero sufrió un reinicio en su desarrollo a finales del año pasado, lo que habría favorecido el progreso del proyecto de Code: Veronica tras la llegada de Resident Evil: Requiem.

Otra pista importante de este rumor indica que Albert Wesker, uno de los antagonistas emblemáticos de la saga, desempeñará un “papel mucho más importante” en la historia del remake. Su unidad de combate, el H.C.F. (Heavily Armed Combat Force), habría sido elevada a un punto central de la trama, incluyendo más escenas y presencia activa en la narrativa del juego. Por lo tanto, Capcom estaría preparando cambios significativos para la línea argumental de esta entrega tan bien valorada por los seguidores de la saga.

El remake de Resident Evil: Code Veronica estaría en manos del equipo del resto de remakes

Estos avances se suman a señales positivas sobre el desarrollo: Indy100 recoge comentarios del mismo filtrador que subrayan que el remake va “muy bien, al nivel de Resident Evil 4 Remake”. Incluso sugeriría que está adelantado a su cronograma interno y que el equipo tiene mucha confianza en el resultado. El estudio encargado es el mismo que se encargó del mencionado remake de Resident Evil 4, así como de la segunda y la tercera entrega numerada. Además, cuenta con un presupuesto realmente alto.

Cabe destacar que Capcom no ha confirmado oficialmente ninguno de estos proyectos. Por ahora, los rumores se apoyan únicamente en fuentes no oficiales y filtraciones, mientras los seguidores siguen en espera de anuncios formales. En este sentido, la información disponible sugiere que el remake de Resident Evil – Code: Veronica podría adelantarse en el calendario interno de desarrollo, con mayor protagonismo de Wesker y su unidad H.C.F., y con un ritmo de trabajo aparentemente sólido. No obstante, hasta que Capcom no se pronuncie, todo sigue en el terreno de las especulaciones.