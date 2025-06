Un vídeo antiguo de ElXokas provoca críticas contra él acusándole de haber cambio por culpa del dinero

Aunque son mucho los creadores de contenido españoles conocidos internacionalmente, hay pocos que lleguen a los niveles de fama de ElXokas. Su carácter, aunque en algunas ocasiones le ha traído polémicas, es una de las grandes claves de su éxito, aunque no siempre ha sido así.

Los usuarios más puestos en el tema habrán visto algún clip de los directos del gallego cuando no eran tan conocido. En ellos mostraba una imagen muy diferente a la actual.

En las últimas horas uno de estos clips se ha vuelto viral, comparándolo con un extracto de uno de sus últimos directos, y con la comparación han llegado muchas críticas de usuarios que han planteado si el dinero ha sido lo que ha hecho que ElXokas cambie tanto.

El antes y el después de ElXokas

La cuenta forocoches ha sido la encargada de compartir este vídeo que compara ambos clips. Primero, tenemos una versión antigua del streamer que no solo muestra una actitud completamente diferente a la actual, sino que tiene un discurso muy claro.

“Yo esto no lo voy a cambiar. Yo creo que un poco la esencia de streamear es tener la conexión. Al fin y al cabo, lo más importante en la vida es el tiempo. Tengas dinero, tengas salud, tengas etc., si no tienes tiempo, no hay nada. La salud y el tiempo es lo más importante”, afirmaba por aquella entonces el gallego para contestar a un usuario que le pedía que no cambias nunca.

De estas palabras, en las que Xokas reconocía ser feliz con las pocas menciones que tenía en redes y la ilusión que le hacía, el vídeo pasa a las últimas declaraciones en las que el creador de contenido explicaba que se había reunido con Hacienda para intentar pagar menos impuestos.

Más allá de esta comparación, el cambio de actitud de hace unos años al presente es claro en el gallego, y aunque muchos señalan que lo que vemos en cámara solo es un personaje que él ha creado, otros han aprovechado este vídeo para asegurar que el dinero y la fama es lo que han provocado esta evolución.