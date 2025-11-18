Warner Bros. estrenará una nueva versión de la película original de 'Harry Potter' antes de la serie de HBO

Antes de que la franquicia de Harry Potter se centre por completo en el reinicio que prepara HBO en formato televisivo, la primera película recibirá una versión especial en cines inmersivos. La adaptación cinematográfica del primer libro de la saga de fantasía de J. K. Rowling llegó a los cines en 2001, por lo que el año que viene se cumple su 25.º aniversario. Por esa razón, Warner Bros. ya había anunciado un reestreno mundial para conmemorar esta fecha tan importante.

Al parecer, la compañía continuará su colaboración con Cosm para ofrecer al público una versión de "realidad compartida" de la entrega original de Harry Potter, siguiendo los pasos de Matrix y Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que también fueron proyectos que formaron parte de esta iniciativa. Las entradas para esta versión actualizada de Harry Potter saldrán a la venta a principios de 2026.

El regreso de la primera película por su 25.º aniversario

Esta experiencia inmersiva es posible por las cúpulas LED de 26,5 metros de diámetro de Cosm y su avanzada tecnología cinematográfica. Las versiones de estas películas proyectadas por Cosm se producen en colaboración con Little Cinema y MakeMake Entertainment. Por ahora, la compañía cuenta actualmente con salas en Los Ángeles y Dallas, pero abrirá nuevas en Detroit y Atlanta el año que viene. Así que si te preguntas si podrás vivir esta experiencia en España, la respuesta es que no.

Chris Columbus fue el director que dio el pistoletazo de salida a la franquicia de fantasía más popular del cine. También regresó para hacer la secuela antes de que la franquicia pasara a manos de otros cineastas. También llegó a David Yates, quien ha dirigido la mayoría de las películas de Hogwarts desde Harry Potter y la Orden del Fénix. En este sentido, la visión de Chris Columbus se caracteriza por adaptar una versión del universo mágico mucho más fantástica.

Mientras tanto, continúa la producción del remake de Harry Potter de HBO, que adaptará tramas y detalles de los libros con mayor profundidad. Esto se debe al formato extendido de la serie. El plan es adaptar un libro por temporada, lo que significa que la serie tardará bastantes años en terminar. Algunos personajes principales como Harry, Ron o Hermione serán reinterpretados por nuevos actores. El estreno está previsto para 2027.