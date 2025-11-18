Un youtuber experto en pesca es encontrado sin vida tras cinco días desaparecido

Un suceso que ha conmocionado a la comunidad de la pesca y a la audiencia de YouTube se ha confirmado en las últimas horas: Mikey Rijavec, creador del canal Fish and Sips, ha sido encontrado sin vida tras permanecer cinco días desaparecido en aguas de Baja California. Su rastro se perdió el 11 de noviembre, cuando emitió una llamada de auxilio informando de problemas en el motor mientras navegaba a unas ocho millas de la costa.

Desde entonces, la operación de búsqueda movilizó a autoridades mexicanas, cuerpos estadounidenses y a decenas de voluntarios, que no han podido hacer nada por la vida del creador de contenido. La noticia ha golpeado especialmente a los seguidores del creador, que habían seguido de cerca cada actualización publicada por familiares y amigos.

Su desaparición desató una ola de solidaridad, con miles de personas colaborando en la difusión, apoyando económicamente y sumándose al esfuerzo por encontrarle antes de que fuese demasiado tarde. Finalmente, su hermano Gregory confirmó el hallazgo del cuerpo el domingo 16 de noviembre, cerca de San Cristóbal.

El youtuber fue encontrado tras una búsqueda masiva

Rijavec había sido visto por última vez el 11 de noviembre, cuando su llamada de auxilio se cortó repentinamente después de avisar de un fallo en el motor. A partir de ese momento comenzó una operación a gran escala que involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina mexicana, embarcaciones locales, pilotos privados y equipos de búsqueda terrestre.

El 14 de noviembre, la Guardia Costera estadounidense suspendió oficialmente su participación, pero coordinadores locales y voluntarios continuaron explorando la zona. Un día antes, la pequeña embarcación de Mikey había sido hallada volcada, sin motor, en el área donde se originó la llamada de socorro.

La recaudación creada por su hermano en GoFundMe superó los 47.000 dólares, permitiendo mantener activos los esfuerzos de búsqueda. En la última actualización, Gregory agradeció la ayuda recibida y compartió un mensaje de profundo reconocimiento hacia quienes participaron: "Todos dieron todo lo que tenían para encontrar a Mikey… nos unimos en la búsqueda y nos unimos en el amor".

Por ahora, las autoridades no han revelado qué pudo causar el accidente.