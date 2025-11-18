Nominados al premio de Creador de contenido del año en The Game Awards

The Game Awards ha revelado oficialmente a los finalistas al premio de Creador de Contenido del Año, una de las categorías más mediáticas del evento y que reconoce a los creadores que han tenido un impacto notable en la comunidad durante el último año. La lista de nominados reúne perfiles muy distintos entre sí, desde especialistas en esports hasta referentes del entretenimiento puro en directo.

Este año también deja un detalle llamativo para la comunidad hispanohablante: no hay ningún creador español entre los seleccionados, algo que contrasta con ediciones pasadas donde figuras como Ibai estuvieron muy presentes en la conversación. Aun así, la variedad internacional de los candidatos vuelve a ser uno de los puntos fuertes de la categoría.

Nominados a Creador de Contenido del Año en The Game Awards

El primero de los cinco nominados es Caedrel, un creador británico y exjugador profesional de League of Legends que centra su contenido en análisis de partidas de este juego. La temática del deporte electrónico ha tenido bastante representación en la sección, contando también con MoistCr1TiKal, estadounidense con presencia masiva en YouTube que está vinculado a Moist Esports y que destaca por su humor seco y por su análisis de la cultura digital.

Sakura Miko es la única mujer entre los finalistas, una VTuber japonesa que realiza directos de variedad, jugando a títulos populares y preparando eventos temáticos. El penúltimo candidato es The Burnt Peanut, un creador canadiense que ha ganado enorme popularidad en TikTok, YouTube y Twitch gracias a sus sketches cortos y contenido de gaming en clave cómica.

A pesar de todo, el gran favorito es Kai Cenat, el streamer estadounidense que se ha consagrado como la mayor estrella de Twitch a base de romper récords. Destaca por su estilo energético, sus maratones de contenido y sus invitados famosos.