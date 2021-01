López Obrador reaparece y asegura que “ya está pasando la etapa crítica” de la covid-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha vuelto a aparecer en la vida pública durante su aislamiento por coronavirus esta última semana. El mandatario ha declarado en un vídeo que “ya está pasando la etapa crítica” de la COVID-19, aunque aún debe guardar reposo.

Con esta pieza audiovisual, López Obrador quería mitigar los rumores sobre un decaimiento en su estado de salud. ”Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien”, ha señalado el dirigente mexicano, quien no se había pronunciado desde el pasado lunes. No obstante, otras autoridades del Gobierno habían indicado que se encontraba bien.

Su contagio por coronavirus ha despertado las críticas de la opinión pública mexicana, y es que el mandatario fue uno de los principales detractores de las mascarillas cuando en el resto del mundo se hacía obligatoria.

López Obrador ha querido insistir en el trabajo hecho durante su cuarentena, en la que ha estado “muy pendiente” de los asuntos públicos, especialmente de la pandemia. “Hemos estado resolviendo el acopio, el contar con las vacunas porque al final es lo más importante”, ha incidido, para anunciar que las 870.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegarán a “finales” de la próxima semana.

Además, ha apuntado a que en febrero llegarán otras 870.000 dosis de vacunas de AstraZeneca y ha adelantado que el laboratorio Pfizer se ha comprometido a “avanzar las entregas”, que se habían suspendido, y “es muy probable que a partir del 10 de febrero se reinicien”. “Van a ser como 1.500.000 dosis”, ha precisado.

En febrero México también recibirá 1.800.000 dosis provenientes del el mecanismo COVAX de la ONU. “A esto hay que agregar que vamos a tener para febrero la vacuna CanSino de laboratorios de China”, ha añadido.

En la última jornada reportada, México ha contabilizado 1.434 fallecidos, con lo que se totaliza un total de 156.579 víctimas mortales de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud. Este viernes, el país ha alcanzado 1.841.893 millones de casos, 16.374 de ellos confirmados en la última jornada. Son 110.602 los casos activos y 153.047 los casos sospechosos en la actualidad.