Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 1 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La fragmentación del bloque de centro derecha y su cerrazón a no aglutinarse en torno a un mismo espacio aleja, a día de hoy, la posibilidad de que, de celebrarse elecciones generales en España de manera inminente, este bloque pueda obtener la gobernabilidad del país, a pesar de contar, en la actualidad, con más músculo electoral del que se valió en 1996 el popular José María Aznar en los comicios de 1996.

Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el bloque de la derecha (PP, Cs, Vox y Navarra Suma) logra 10,8 millones de votantes y el 46,4% de los votos. Juntos tienen una horquilla de entre 162 y 167 diputados. Hasta 1,1 millones más de votantes que el resultado que obtuvo José María Aznar hace -justo ahora- 25 años, en 1996, cuando logró la primera gran victoria en solitario del PP.

Ayer, en laSexta, se vio al Aznar que no quitó los pies de encima de la mesa cuando entraron los fotógrafos a inmortalizar su ya mítica charla con George Bush. Con seguridad y firmeza abordó casi todas las preguntas que se le formularon. Cuando fue preguntado por el Rey emérito, con quien presume de haber tenido una «impecable relación institucional», afirmó que «las sociedades se rompen deslegitimando las instituciones, si el que las representa no cree en ellas por qué iban a hacerlo los ciudadanos».

Para tratar la crisis política que arrastra Cataluña, recordó su famoso pacto con Jordi Pujol: «Ojalá se llegase a ahora a acuerdos así». El ex Presidente no titubea al calificar la actitud de los líderes independentistas: «Dar un Golpe de Estado no puede salir gratis». Y no acepta que se comparen los indultos que él ejecutó en tiempos de Los GAL con la sedición en Cataluña, que él entiende más como rebelión.

Corría el año 1996 y el viento de la historia cambió de dirección en España. Por primera vez desde el gran triunfo del PSOE de 1982 el centroderecha pisaba las alfombras de la Moncloa. José María Aznar ganó las elecciones con una campaña bendecida por los dioses, contundente pero sin caer en el ultraje, meticulosa sin descender a lo robótico, diagnosticada como fría por quienes todavía aspiraban a que la política estuviera poblada por líderes bonapartistas. Aznar culminó el vuelco con el terno manchado de pólvora, después del atentado del 19 de abril del 95, cuando ETA hizo explotar 80 kilos de amonal y tuercas al paso de su coche por la calle José Silva.

Detrás del tipo sin carisma, rocoso y eficacísimo en los debates, estaba un periodista de Valladolid de treinta y dos años, Miguel Ángel Rodríguez, que dirigía un equipo de jóvenes corsarios de la comunicación y el periodismo. Otro de los pioneros del oficio, compañero de batallas de Rodríguez, comenta que «se rodeó de gente crítica. Estaba obsesionado con crear un buen equipo de comunicación. Allí hubo tipos que sin ir más lejos venían de militar en el PCE. Había periodistas muy críticos con la campaña del 89. Lejos de estigmatizarlos Miguel Ángel aprovechó su espíritu crítico».

A Julita Janeiro le gustan los beneficios de la popularidad. Pero no se da cuenta de sus perjuicios. A punto de cumplir la mayoría de edad, celebrará su dieciocho cumpleaños en abril, la adolescente ya cuenta con más de treinta mil seguidores en las redes sociales. Hasta aquí, todo bien, pero sus padres, Jesulín y María José Campanario, ya han tenido una seria conversación con ella para advertirle de que sea más discreta con las fotos que cuelga en su Instagram, algunas en diminutos bañadores que dejan entrever un físico espectacular. El torero y su mujer no quieren que su hija pequeña, la mayor es Andreíta, la del pollo, vaya más allá, y en cuanto le caigan los 18, se “desmadre” demasiado.

Uno de los momentos más preocupantes sobre el estado de salud del duque de Edimburgo fue cuando las cámaras y medios de comunicación captaron a su hijo, el príncipe Carlos, visiblemente afectado tras salir del hospital King Edward VII el fin de semana pasado.

La visita tuvo lugar el 20 de febrero e hizo saltar todas las alarmas sobre la salud del marido de Isabel II. El príncipe Carlos abandonó el hospital privado de Londres en el que está ingresado su padre, con lágrimas en los ojos.

Lo cierto es que el duque de Edimburgo continúa ingresado en el hospital. Desde el martes 16, ya son trece los días que el príncipe Felipe lleva hospitalizado, se trata del mayor número de días que el monarca ha pasado en un hospital en su vida.

El empresario se verá mañana en los juzgados con sus hijos tras conocerse que uno de ellos, Juan Carlos, tomaba el relevo empresarial. La familia se ha puesto en pie de guerra.

Fernando Fernández Tapias cumplió en noviembre 82 años. No hubo celebración a lo grande como sí sucedió en aniversarios anteriores. Esta vez no era fecha redonda, pero el empresario decidió hace tiempo que la vida estaba para festejarla aunque fuera en la intimidad por la pandemia. Ya fuera en sus almuerzos fijos en «El Qüenco de Pepa», como en las cenas y almuerzos que organizaba su mujer Nuria González en su casa de Puerta de Hierro. Una mansión que adquirió cuando estaba casado con su segunda esposa Juana García-Courel, madre de dos de sus ocho hijos, Sandra y Juan Carlos, conocido como Tito.

Consulte aquí la lista completa de ganadores de la 78ª. Edición de los Globos de Oro. Las cómicas Tina Fey y Amy Poehler condujeron con todo su empeño una gala que no hubo manera de reflotar y en la que David Fincher se fue de vacío para celebrar a Chloé Zhao y su excelente “Nomadland”; “The Crown” no tuvo rival en las series.

¿Preparada para inaugurar la temporada de alfombras rojas? Como cada año, la gala de los Globos de Oro 2021 ha dado el pistoletazo de salida a unos meses de premios dónde las alfombras rojas son nuestra parte favorita. A pesar de que este año la situación está marcada por la pandemia mundial y las restricciones por coronavirus, las actrices no han dejado de deslumbrarnos con sus lookazos, aunque haya sido desde casa y a través de su cuenta de Instagram.

Ya fuera en su propia cuenta de Instagram o en la cuenta oficial de los Globos de Oro, las peculiares circunstancias de la gala no han conseguido hundir del todo la tradición de la alfombra roja. ¿Preparada para ver los mejores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 202? ¡Sigue leyendo!