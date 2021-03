Belén Esteban volverá a “Sálvame”

Desde que Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tuvieron su fuerte enfrentamiento en directo en el plató, el 16 de febrero, parece imperar la ley del silencio en “Sálvame”. Hay órdenes expresas de las alturas de no hacer referencia al tema. Según publica hoy la revista Pronto, la ausencia de “la princesa del pueblo”, que abandonó su puesto de trabajo en medio de la emisión no ha dejado indiferente a nadie. Pueden gustar o no sus formas, pero evidentemente es una de las tertulianas más queridas por la audiencia.

Jorge Javier Vazquez y Belen Esteban

En lo que se refiere al que muchos denominan como “jefe del cortijo”, desde la redacción del espacio vespertino nos llega la noticia de que “ese día se fue bastante afectado por la discusión, no es la primera vez que se enfrentan los dos en el plató, y pensamos que acabarán reconciliados, tal y como sucedió en una ocasión anterior. El problema es que ambos tienen mucho carácter y les cuesta dar su brazo a torcer”.

Pero desde el entorno de la de Paracuellos aseguran que “Belén se siente muy dolida por la actitud prepotente de Jorge, es un hombre que no sopesa muchas veces sus palabras, ofende gratuitamente y se ríe de la gente sin reparos. Se cree superior a los demás, es muy prepotente, y llega un momento en el que la gota colma el vaso. Belén está hecha un mar de dudas. Le gustaría marcharse definitivamente de “Sálvame”, la tensión le puede, le altera los nervios, pero quiere meditar más tranquila los pasos a dar. En los últimos tiempos se le están juntando demasiados frentes abiertos, desde su juicio con Rocío Carrasco a los desafueros con Jorge y con María José Campanario. La vemos un tanto nerviosa. Con el presentador, lo suyo se convierte en una relación amor-odio, se quieren pero hay veces que no se aguantan. Nosotros suponemos que al final regresara al mismo plató del que se fue, pero…”

Ese pero esconde, seguramente, la inatención del padrino de boda de la Esteban, Raul Prieto de contar con su íntima amiga para encabezar un nuevo programa de Tele 5, pero muy alta debe ser la oferta para que “Sálvame” permanezca en el baúl de los recuerdos.

La gran bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban

En los pasillos de la “cadena amiga” se escuchan diferentes versiones de cómo puede acabar esta pelea mediática. Por un lado, están los que opinan que Belén regresará a su programa, eso sí, con un paso previo, bien remunerado, por el “Deluxe”, y por el otro se incide en la oferta de Prieto, un hombre que salió por la puerta de atrás del “Sálvame”, pero que vuelve a tener peso en Mediaset.

Marta López, que estaba presente el día del enfrentamiento, desvela que “en el programa no se habla del tema, silencio absoluto. Yo creo que Belén va a volver al plató, por supuesto, no tengo ninguna duda. Sobre el rumor de que Raul Prieto quiere llevársela, no tengo ni idea, pero ella tiene un contrato con la productora “La fábrica de la Tele” y mi percepción es que no piensa romperlo. Imagino que Belén hará antes un “Deluxe” y luego volverá a nuestro programa. Este desacuerdo es una tontería y acabarán reconciliados, se quieren mucho y resolverán lo que haga falta. Esto quedará como un abronca más, como aquella en la que discreparon sobre temas políticos”.

La opinión de Rafa Mora coincide con la de Marta: “estoy convencido de que Belén intervendrá en un “Deluxe” antes de volver a nuestro programa. Arreglará su relación con Jorge… Pero también te digo que en “Sálvame” nadie es imprescindible, el tiempo ha demostrado que el programa funciona como una maquinaria perfecta, falte quien falte. Sería muy arriesgado por parte de Belén dejarnos… por mucha amistad que tenga con Raúl Prieto. Estar en “Sálvame” es apostar por lo seguro. Y ni Jorge ni Belén son rencorosos, arreglarán esta situación, seguro. No creo que todo esto llegue a mayores”.

El periodista y colaborador del “Deluxe”, Antonio Rossi, se puso en contacto telefónico con la Esteban y cuenta que “me dijo que está bien, pero que no desea hablar del tema, y hay que respetarla”.

Otra cuestión es saber si Belén reconsiderará su decisión de no coincidir con Vázquez en el mismo plató. En un arrebato, juró a los suyos que jamás lo haría, pero tras la tempestad viene la calma, y me cuentan que ya no se cierra en rotundo a tener una próxima reunión con Jorge para arreglar el asunto. Algo que hace unos días parecía innegociable

El origen del problema: una foto

El origen de este último enfrentamiento comienza cuando Jorge enseñó a Kiko Hernández una fotografía “poco agraciada” de Belén que guardaba en su móvil. La de San Blas, cabreada, dejó entrever que ella tenía también imágenes “desfavorables” del presentador que nunca enseñaría, a lo que Vázquez, contrariado, respondió que “con esto me demuestras la clase de persona que eres. A tomar por culo. Y la esteban abandonó casi entre lágrimas el plató.