El trono de Jorge Javier Vazquez, ¿quién quiere al presentador?

Después de la decepción de su estreno, con un pretendiente a la fuga, la semana comienza con fuerza para Jorge Javier Vázquez. Dos citas en domingo con los únicos jóvenes propuestos por el programa que no han salido huyendo o ligando a sus espaldas; Dany, de quien tampoco se fía y Michael, el único que le ha provocado una sonrisa y ganas de algo más.

El presentador no ha dudado en reconocer que le gusta Michael, un joven madrileño de origen dominicano, de 31 años, cantante y entrenador personal. A diferencia de los anteriores, el mulato para ser de su agrado, algo que no ha pasado desapercibido para el presentador de MHYV. Jesús Vázquez, consciente de que Jorge ponía ojitos al joven dominicano, lo ha hecho sabe a la audiencia y a su colega de profesión: “No puedes ni aguantarle la mirada y me miras a mí todo el rato”, afirmaba Jesús Vázquez. “Es verdad. Mira muy fijo y a mí eso me pone nerviosos, está muy bien”, manifestaba el presentador muy sonriente.

Jorge se queda con Dani y con Michael

El joven ha hablado con Jorge sobre su pasado amoroso, reconociendo que ha tenido dos relaciones serias y con su último chico, con quien rompió hace ocho meses, estuvo diez años. Michael está decidido a conquistar a Jorge Javier y el presentador no ha dudado en reconocer que le gusta fisicamente.

Después de conocer a sus primeros cinco pretendientes, tres de ellos han sido eliminados de la lista de aspirantes a su corazón. Además de Michael, Jorge está dispuesto a dar una oportunidad a Dani. Con ambos mantendrá una cita este fin de semana y la semana que viene veremos si hay futuro con alguno de ellos

Jorge, “descolocado”, ante el abandono de su primer pretendiente

Jorge ha realizado un análisis en su blog de Lecturas sobre su participación en el programa, reconociendo que ha sido muy accidentado y que ha pasado un poco de vergÜenza al ser rechazado por uno de sus pretendientes: “El primer pretendiente –el primero, repito– apareció en plató para decirme que lo sentía mucho, pero que prefería luchar por una relación que tenía fuera. Yo no sabía dónde meterme. En ningún momento barajé tal posibilidad en mi cabeza. La primera, en la frente. Me quedé tan descolocado que empecé a preguntarme: “Pero ¿qué hago yo aquí en este programa? Con lo a gusto que estoy con mis batallas en ‘Sálvame”. Y fue precisamente esa sensación de inseguridad la que me ayudó a responderme que había hecho bien en aceptar la propuesta como tronista. Creo que de vez en cuando hay que enfrentarse a situaciones que te descoloquen porque son precisamente esas situaciones las que te hacen dudar, seguir preguntándote, barajar la posibilidad de que tampoco tenías las cosas tan claras como pensabas”.

El presentador de Telecinco se pregunta “¿Qué es el amor verdadero?”

En su blog, Jorge ha reflexionado sobre lo que ha aprendido sobre sí mismo en su paso por MHYV: " me da mucho pudor que alguien quiera conocerme. No respondo bien a los halagos. Me revuelvo, no encajo bien las palabras bonitas, me desconciertan los elogios. Creo que es fruto de una timidez que ha ido parcheando mi trabajo en televisión, pero en cuanto me relajo aparece de nuevo y me convierto en ese niño que se ponía rojo con solo mirarlo.”

Después de su relación con Paco, la relación más longeva del presentador y con quién mantiene una excelente relación de amistas, Jorge se pregunta qué es el amor verdadero y si podrá encontrarlo en un programa de televisión: “Pero ¿qué es el amor verdadero? ¿El que necesariamente dura toda la vida? ¿No puede durar un amor verdadero una semana, un mes, un año o dos? ¿Por qué ese empeño en emparejar lo verdadero con lo eterno?”