Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 25 de marzo de 2021

La escena política se ha convertido en un campo de batalla con mar de fondo electoral. La operación de Ferraz para ahogar el poder territorial del PP se ha demostrado un fiasco que ha permitido a Pablo Casado coger aire y presumir de haberse apuntado dos tantos importantes en Murcia y Castilla y León para su liderazgo personal. El precio a pagar, que cede a la estrategia que marca Isabel Díaz Ayuso de acercarse a Vox, un rumbo que descartó en la moción de censura de Abascal. Esta maniobra con sello PSOE ha vuelto a tensionar la relación entre el partido y La Moncloa. Una rivalidad latente que, cuando debuta, provoca resultados indeseados.

Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias, ha decidido reactivar el denominado “caso Dina” para impulsar la lucha contra lo que la formación morada denomina “cloacas del Estado”. Y lo ha hecho justo dos días después de que Iglesias hiciera pública su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid con un escrito en el que la abogada Marta Flor Núñez reclama al juez Manuel García Castellón que cite a declarar como testigos al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; al agente José Ángel Fuentes Gago; al detective privado Julián Peribáñez, así como a tres periodistas, según consta en el documento dirigido al magistrado que instruye la causa.

De nuevo uno de los hitos en la incorporación de la Princesa de Asturias a la vida institucional ha sido asociado con el Instituto Cervantes: si fue el día 31 de octubre de 2018 cuando, en su 13 cumpleaños, pronunció sus primeras palabras en público, hoy ha sido el 30 aniversario de esta institución, encargada de exportar la cultura y la lengua españolas fuera de nuestras fronteras, el primer acto al que acudirá en solitario.

El independentismo se dirige hacia una nueva escenificación de sus congénitas divergencias. Salvo que haya un giro brusco en las próximas horas, JxCat tumbará este viernes la investidura del candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonès. Los republicanos confían en que todavía hay margen para el acuerdo, pero los posconvergentes dan ya por hecho que no habrá pacto, circunstancia que puede dejar una nueva estampa de las tensiones que carcomen al separatismo nada más iniciar la legislatura.

Dudas, desconfianza y miedo. La vacuna de AstraZeneca es «segura y eficaz», dictaminó la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras estudiar los casos de trombosis en personas que recibieron el suero. Aunque no descarta que pueda existir una relación, la EMA invitó a los países a seguir utilizándola porque «sus beneficios superan a los riesgos». Pero muchos ciudadanos desconfían. No es de extrañar, pues el fármaco desarrollado por Oxford ha estado envuelto en polémica desde sus inicios.

La reforma del Hospital La Paz, uno de los mejor considerados de España, está ya lista. Y sin cambio de ubicación. La Comunidad de Madrid abordará la reforma integral del complejo hospitalario en el mismo emplazamiento en el que está ahora, aunque ampliará su superficie un 72% con respecto a las actuales instalaciones.

En mitad de la polémica suscitada por el estremecedor testimonio de Rocío Carrasco en Telecinco, en el que acusa de malos tratos físicos y psicológicos a Antonio David Flores, recuperamos el testimonio de una mujer de su pasado, Irma Gómez, que denunció por los mismos delitos a su actual marido, Fidel Albiac. La mujer, de nacionalidad paraguaya, presentó una denuncia ante la policía tres meses después de abandonar la casa en la que trabajaba para la pareja, con los que convivía en la casa de Valdelagua (San Agustín de Guadalix) junto a los hijos de Antonio David Flores, entonces, menores de edad.

Regresa sin querer oír hablar de tocar en acústico: «No pienso hacer un concierto intimista y blandito por el hecho de que la gente tenga que estar sentada y llevar mascarilla», anuncia Coque Malla, que presenta mañana «El crac universal», un tema surgido de la fantasía con una vuelta a los buenos tiempos y que sirve de prolegómeno a una (de momento) pequeña gira. Malla vuelve a los escenarios durante tres tardes (ahora se llevan las tardes en la música) seguidas en Madrid (23, 24 y 25 de abril, Teatro Rialto) y una más (5 de mayo, Teatro del Liceu) en Barcelona. «Será como si se tratase de del WiZink Center», dice el músico.

El turismo no verá la luz esta Semana Santa. El temor a una cuarta ola ha llevado a las administraciones a aprobar nuevas restricciones a la movilidad, recortes de aforo y otras medidas de control perimetral que mantendrán al sector con el gotero puesto «al menos hasta el verano. Si ahí tampoco remontamos, nos podemos despedir de muchos de de nuestros negocios». Así de contundentes y pesimistas se mostraron ayer las patronales turísticas en el I Foro de Turismo organizado por la patronal CEOE, en el que volvieron a exigir al Gobierno un plan de reapertura concreto, protocolos armonizados, acelerar la vacunación y la llegada inmediata de ayudas financieras.

Una empresa de desokupación, llamada ‘Rekupera’, recibió la llamada de un propietario que afirmaba que su piso había sido okupado en Fuengirola (Málaga). Acudieron hasta el lugar para intentar devolver la vivienda a su propietario y, cuando llegaron hasta allí, se encontraron con el cálido recibimiento de dos ancianas que se encontraban en el hogar y se negaban a marcharse del mismo.