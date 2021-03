Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 30 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 30 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Pablo Iglesias participará hoy en su último Consejo de Ministros. Una salida precipitada del Gobierno, forzada por una incompatibilidad sobrevenida entre su condición de vicepresidente y candidato que, en Unidas Podemos, no habían calibrado. Esta eventualidad ha obligado a acelerar la sucesión sobre los plazos previstos, ya que Iglesias pretendía quedarse en el Gabinete, al menos, hasta mediados de abril. Desde el PSOE critican la escasa solvencia del equipo jurídico morado, que no había previsto esta circunstancia, pero desde que se conociera su obligación de abandonar Moncloa, la maquinaria se ha puesto a funcionar.

Una de las primeras promesas que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, lanzó en esta precampaña fue la de que no tocará los impuestos en los próximos dos años. La situación generada por el coronavirus, argumentó, obliga a no aumentar la presión fiscal sobre los madrileños, al menos, hasta que acabe el corto mandato que arrancará el 4 de mayo y que llegará a su fin en 2023. Lo justificó así: «Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad durante estos dos años. Abrir todo el proceso de la fiscalidad en este momento nos parece que llevaría a la inoperancia de un gran debate».

Vox ve las elecciones a la Comunidad de Madrid como la primera batalla para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y se presenta a los comicios del 4-M con su proyecto nacional ya que, aseguran, mantienen el mismo discurso en todo el territorio nacional.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha alertado esta tarde de que 12 comunidades autónomas españolas registran ya un ascenso de casos de Covid-19, mientras que otras cuatro aún están en descenso y el resto permanecen estables. “No son fuertes incrementos, la evolución no es tan rápida” como en otras ondas epidémicas, ha dicho, pero “ahora mismo estamos en fase de ascenso”.

Es la realidad y se produce en plena pandemia. Ocurrió en la calle Lagasca de Madrid, a las cinco de la madrugada del pasado día 21. La historia resulta surrealista, tragicómica en la que sólo se puede destacar la actuación profesional y ponderada de los agentes de Policía Nacional que intervinieron frente la mala educación y prepotencia de los que celebraban una fiesta en un piso turístico. Los había españoles, pero también de los Emitatos Árabes, Bulgaria, Francia, Arabia Saudita...un conglomerado de nacionalidades, unidos por el deseo de juerga por encima de la tranquilidad de los demás vecinos y en plena pandemia.

«Dudo entre si es fruto de la ignorancia o si la cuestión estaba allí colocada como una forma barata de propaganda. No deja de ser una buena oportunidad para adoctrinar a 13.638 futuros médicos así, de golpe». De esta forma expresa su desconcierto Mónica Lalanda, médico, bioeticista y experta en Comunicación y Ética, ante la polémica pregunta sobre eutanasia que tuvieron que contestar los aspirantes a especialista que se presentaron al examen MIR este fin de semana.

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al “frente de cárceles” del yihadismo en España, con la detención, de al menos dos individuos, uno en prisión y otro que se encontraba en libertad, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Los del operativo se conocerán hoy.

Las cárceles se han convertido en objetivo prioritario para el Estado Islámico con una doble estrategia: utilizarlas para radicalizar y captar nuevos militantes; y para intentar organizar fugas masivas, como las logradas en los últimos meses en Congo y Pakistán.

El escritor Mario Vargas Llosa, uno de los más importantes de la lengua hispana, cumplió ayer 85 años. Su faceta literaria viene avalada por grandes premios como el Nobel de Literatura de 2010, el premio Cervantes o el Príncipe de Asturias de las Letras.

A principios de febrero, el grupo de comunicación Mediaset España anunciaba públicamente la vuelta de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión en la historia de nuestro país: «El Precio Justo». Este espacio de entretenimiento, blanco y pensado para toda la familia supuso toda una revolución para muchas generaciones.

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira ha sido el protagonista de una sonado escándalo tras saltarse el cierre perimetral acordado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas y viajar de Madrid a Valencia el pasado fin de semana. Ser jugador de Real Madrid conlleva muchos privilegios pero también ciertos inconvenientes como estar siempre en el ojo del huracán.