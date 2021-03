Elecciones de Madrid: Vox lanza su discurso más duro ante el freno en las encuestas

Vox ve las elecciones a la comunidad de Madrid como la primera batalla para echar a Pedro Sánchez de La Monlcoa y se presenta a los comicios del 4-M con su proyecto nacional ya que, aseguran, mantienen el mismo discurso en todo el territorio nacional.

Ante lo que denominan como campaña “fake” e intento de «intoxicación» por parte de los populares que extendían el temor a que Vox no lograra llegar al cinco por ciento, y ante el estancamiento que le dan algunas encuestas –aunque los de Abascal manejan encuestas internas que les sitúan entre los 15-17 escaños que sumarían con Ayuso- mantienen la moral alta y recuerdan cómo en Andalucía y Cataluña también los sondeos se equivocaban.

Para la contienda de Madrid el propio Abascal, se ha puesto «al servicio» de la candidata, Rocío Monasterio porque estos comicios supondrán también la confirmación de sus liderazgos. «Ganar en esta autonomía es absolutamente necesario y el primer paso para expulsar a Sánchez y el comunismo del Gobierno de España», apuntó ayer el vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé.

Aunque aún el partido no ha dado conocer su programa, los de Abascal afianzan su discurso en temas en los que no tienen rival en plena precampaña. Vox ha lanzado una ofensiva contra el terrorismo islamista y registraba ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para lo que a algunos “les ha pasado desapercibido”. Exigen que se le retire la nacionalidad española a aquellos que hayan cometidos delitos de terrorismo o traición a España.

En dicha iniciativa Vox insta al Gobierno a modificar la legislación española y contemplar así la pérdida de la nacionalidad para quien «haya sido condenado por delitos de terrorismo, delitos contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional y contra la Comunidad Internacional».

Los de Abascal, recuerdan en su escrito que la nacionalidad no es únicamente un estado civil, sino que supone un vínculo político con interés público y general de tal modo que no sólo el Estado debe proteger al nacional, sino que el nacional también tiene una serie de obligaciones para con el Estado -reciprocidad de derechos y deberes basada en la confianza y la solidaridad-.

Esta iniciativa se produce después de que fuera detenido la semana pasada el presidente de la Comisión Islámica en España, Mohamad Ayman Adlbi, en una operación que investiga una trama de financiación yihadista y que se ha saldado, por ahora, con la detención del tesorero de la Unión de comunidades Islámicas de España (Ucide), por un presunto delito de «pertenencia a organización terrorista y financiación del terrorismo».

Vox pide por ello que se «suspendan de forma inmediata» cualquier tipo de subvenciones que estuvieran destinadas a esas entidades para impedir que, con el dinero público de los españoles, se puedan financiar operaciones terroristas islamistas «ya sea en territorio nacional o en cualquier territorio de la UE u Oriente Próximo». Lo consideran una cuestión «esencial y relevante». Esta petición también la hacen extensible a nivel municipal y autonómico donde sus cargos institucionales estarán «muy alerta» para exigir que «se suspendan esas ayudas hasta que se aclaren las responsabilidades judiciales al respecto».

El Grupo Vox en el Congreso recuerda en su iniciativa cómo el aumento del terrorismo yihadista, exige una respuesta por parte de los Estados y, particularmente, por parte de España, que «aún no contempla medidas como la pérdida de la nacionalidad más allá del art. del 25 del Código Civil».