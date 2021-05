Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 14 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 14 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La dirección del PP no cree que la Legislatura vaya a terminarse en unos meses, aunque sí están convencidos de que no aguantará hasta 2023. El 4-M ha hecho que en Génova se sientan con fuerza de pisar todavía más el acelerador de la oposición y de endurecer la presión sobre el Gobierno de Sánchez. No porque crean que en otoño vayan a ir a las urnas, sino porque en su estrategia se han fijado como objetivo no dejar ningún espacio a Vox para rentabilizar el malestar social con el «sanchismo».

Punto de inflexión e inicio de una nueva etapa en Unidas Podemos. Yolanda Díaz decide dar un paso adelante y tomar las riendas del espacio político que la ha llevado al Gobierno. Lo hace después de que su antecesor, Pablo Iglesias, la designara como líder de Unidas Podemos y futura candidata a presidenta del Gobierno, un cargo que todavía no ha confirmado la propia vicepresidenta. Pero sí asume el rol de líder de la cuota morada tanto dentro del Gobierno como en la formación política.

Es hora de reflexionar. La derrota del 4-M ha dejado un PSOE por reconstruir: sin secretario general de los socialistas, sin Ángel Gabilondo como portavoz en la Asamblea y en manos de una gestora que tomará las riendas del partido hasta casi final de año a la espera de una Ejecutiva que se haga cargo de la nueva etapa del PSOE.

El PSOE-M paga ahora la estrategia electoral diseñada por Moncloa, en la que no ha tenido ningún protagonismo, según reconocen los miembros del propio partido y ahora toca empezar a remar de nuevo con un viento que sopla en contra.

A la mayoría de los madrileños le sorprendió el encontronazo protagonizado el miércoles en Cibeles por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González. Presentaban el dispositivo especial de seguridad con motivo de San Isidro, orientado a evitar las aglomeraciones registradas el pasado fin de semana, cuando, ante las preguntas de los medios, comenzaron ambos a lanzarse cuchillos en forma de acusaciones y reproches desde sus respectivos atriles. El alcalde, en defensa del papel desempeñado por las comunidades autónomas ante la dejación de funciones en la que, según su diagnóstico, ha incurrido el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la gestión de la pandemia. La delegada del Gobierno, con duros ataques a la actuación del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso en la contención del virus y ante la misión de sacar la cara por Moncloa.

«Este Gobierno –andaluz– presume de ser el del cambio, pero se parece en algunos aspectos al Gobierno socialista, es por lo que le exigimos desde el Grupo Parlamentario Vox que convoque elecciones de forma inmediata». Hay aliviaderos que rebosan y el de Vox como tercera pata, externa, del Ejecutivo regional, parece que está próximo a hacerlo. Las primeras frases de este texto las ha dicho hoy el portavoz adjunto de su grupo en el Parlamento autonómico y secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, quien ha añadido: «El pueblo tiene que elegir qué gobierno quiere, si un prestamista de UGT, sindicato corrupto de las mariscadas, o un Gobierno que vele por los parados, los trabajadores, los autónomos y las pymes –pequeñas y medianas empresas–».

El Reino Unido ha pasado de ser el alumno rezagado al más avanzado de la clase. Al inicio de la pandemia, la gestión por parte del Gobierno de Boris Johnson no pudo ser más criticada. Mientras el resto de países vecinos ya había impuesto el confinamiento, el líder tory se limitaba a decir a los ciudadanos que se lavaran bien las manos mientras cantaban tres veces cumpleaños feliz, un gran error que contribuyó a que el Reino Unido se convirtiera en el primer país de Europa en superar el trágico umbral de los 100.000 fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado, 11 fallecimientos, lo que incrementa el número total a más de 127.000.

358 días con la mascarilla puesta para ir a la calle, a comprar, por supuesto al médico e, incluso, para ir a casa de familiares. Desde que el 21 de mayo de 2020 el Gobierno decretó la obligatoriedad del uso del cubrebocas ha pasado casi un año. Pero, lejos de adoptarla como un complemento más en nuestra cotidianeidad, como lo es desde hace mucho para los asiáticos, en España no hemos terminado de familiarizarnos con ella.

Las estrategias de inmunización contra el SARS-CoV-2 se dividen en si priorizar la administración de una sola dosis al mayor número posible de personas o finalizar la serie de dos dosis basada en programas probados en ensayos clínicos. En esencia, es un debate en el que se enfrentan la optimización de los recursos disponibles y la ortodoxia. En este contexto, cada vez son más las evidencias que inclinan la balanza hacia la primera opción, especialmente en un entorno de retrasos en la entrega de las dosis, tasas de vacunación muy desiguales entre países y nuevas variantes resistentes, que hacen peligrar la salida de la pandemia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este jueves por la noche un nuevo ataque aéreo y terrestre contra el norte de la Franja de Gaza, en la que es hasta el momento la ronda de ataques de mayor impacto del Ejército israelí. Las familias de la zona están huyendo por la intensidad de estos ataques, en los que, según el movimiento islamista Hamas, Israel ha lanzado unos 150 ataques aéreos en los últimos minutos.

Varios medios israelíes han precisado que además de los aviones, fuerzas de artillería y tanques participan, mientras las FDI han apuntado en su perfil de Twitter que se trataba de un ataque “aéreo y terrestre”. Al menos 50 personas habrían resultado heridas y trasladadas al hospital Beit Hanoun por este nuevo bombardeo en el norte de la verja de separación, según recoge el medio israelí ‘Yedioth’.

La docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” ha involucrado recientemente también a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, de quien Rocío Carrasco ha llegado a decir que es una “sinvergüenza” y una “cómplice” de su marido. Pero la empresaria se encuentra concursando en “Supervivientes”, ajena a las palabras que se han pronunciado sobre ella. Es por eso que ha salido en su defensa Raquel Moreno, su hermana.

Harta de escuchar el testimonio de la hija de Rocío Jurado, Raquel ha utilizado sus redes sociales para cargar contra la docuserie, pero especialmente contra su presentadora, a quien le ha declarado la guerra públicamente: “Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades”.