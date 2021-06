Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 9 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La primera reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, tendrá como uno de los puntos principales del orden del día la metodología de la mesa de diálogo, que retomará sus trabajos una vez el Gobierno apruebe los indultos a los líderes independentistas que el Tribunal Supremo condenó por el «procés».

La confirmación oficial a la noticia adelantada por este periódico el miércoles de la semana pasada llegó ayer. Los barones del PP no estarán en la nueva foto de Colón. Alegan razones de agenda y motivos personales para no desplazarse hasta Madrid a participar en la concentración convocada por la ex socialista Rosa Díez contra los indultos a los líderes independentistas. Pablo Casado sí ha anunciado su presencia, y en Génova no pasan por alto que en este acto también estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en el PP creen que la posición de Génova ante esta concentración ha estado en parte condicionada por esta presencia de Ayuso y el hiper liderazgo de la dirigente, que sigue creciendo después de la importante victoria que consiguió en las elecciones autonómicas del 4-M. Ayuso es un «fenómeno de masas», como reconocen dentro de su partido, y es previsible que el domingo vuelva a «triunfar» en la protesta convocada en Madrid.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Dina”, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que sostiene que Pablo Iglesias “guardó en su poder” la tarjeta de su exasesora Dina Bousselham “durante un periodo de tiempo que no ha sido posible concretar”. Y fue en este tiempo, prosigue el juez, “cuando habría podido cometerse el delito investigado [daños informáticos] sospechándose que, en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información, como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados”, completa la resolución.

Un acta del Ayuntamiento de Melilla demuestra que el monumento levantado a Francisco Franco en la Ciudad Autónoma en 1978 lo fue por «sus años de estancia en África», y en ningún caso se tuvo en cuenta su condición de jefe del Estado, Generalísimo o Caudillo, ni se menciona la Guerra Civil o la dictadura como motivos de ensalzamiento, por lo que la obra no se ve afectada por los supuestos que recoge la Ley de Memoria Histórica.

Eugenia Carballedo se muda de Sol a Vallecas. Desde ayer es la nueva presidenta de la Asamblea de Madrid. En su primera entrevista desde esta responsabilidad, reconoce a LA RAZÓN que la afronta como un «reto emocionante». No permitirá los insultos ni los ataques personales. Echará de menos a Gabilondo, pero no lamenta en absoluto la renuncia de Pablo Iglesias. Y considera que el éxito de Ayuso el 4-M reconcilia a los madrileños con la política.

La composición del nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para una legislatura de dos años sigue siendo un misterio, pero en ese «sudoku» gubernamental se van despejando incógnitas a medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones hace nombramientos. Ayer quedó investida como presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, la hasta ahora consejera de Presidencia, que deja un puesto vacante en el Ejecutivo madrileño.

Tras el revés sufrido el lunes con la decisión de la Audiencia Nacional de parar las nuevas restricciones para el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid después de que esta presentara un recurso, el Ministerio de Sanidad tuvo que dar marcha atrás y elaborar una nueva propuesta de medidas alternativa para presentar a las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública celebrada hoy, y que mañana será debatida en el Consejo Interterritorial.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) cargó ayer contra el Ministerio de Sanidad por dar prioridad a otros colectivos como, por ejemplo, los deportistas de élite en la estrategia de vacunación mientras ignora a las personas con enfermedades crónicas.

Así lo apuntó la presidenta de la POP, Carina Escobar, tras conocer la intención de acelerar la inmunización de la selección española de fútbol masculina, que debutará en la Eurocopa de manera oficial el próximo lunes, al igual que ya se hizo con los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Diego Llorente es el segundo caso positivo por coronavirus en la selección española. “La RFEF lamenta comunicar que el futbolista internacional Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección en Las Rozas”, comunicó la Federación pasadas las doce de la noche.

Es el segundo caso, después de Busquets, que da positivo en la selección. Por ese motivo Luis Enrique continúa aumentando su lista de convocados. A los seis llamados de urgencia para entrenarse en Las Rozas -el último ha sido Kepa- varios de los internacionales sub’21 que disputaron el amistoso contra Lituania se quedarán en la burbuja paralela que ha montado la Federación para estar disponibles en caso de que los necesite Luis Enrique.

El sector turístico esperaba con ansiedad la luz verde del Consejo de Ministros a la reactivación de los programas de viajes del Imserso, tabla de salvación a la que pretenden agarrarse miles de hoteles españoles tras la campaña de verano. Pero al plan de viajes de mayores ni está ni se les espera. El Gobierno no ha decidido todavía la aprobación del plan presupuestario y, por lo menos, se tendrá que esperar una semana más. Y la situación acumula más de un mes de retraso, ya que en circunstancias normales se debería de haber aprobado el pasado mes de mayo. Esto puede provocar que los viajes sociales no puedan iniciarse hasta el invierno, y no en otoño como estaba previsto.