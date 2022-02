El PSOE critica que ‘SloMo’, canción de Chanel para Eurovisión, remite a la prostitución

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha asegurado que la Corporación está “reflexionando con muchísima atención” sobre los comentarios que está suscitando la canción que defenderá Chanel en el Festival de Eurovisión, ‘SloMo’, tras las críticas del PSOE que denuncia que el “sugardadismo” al que, en su opinión, “remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución”.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE, al ser preguntado por esta cuestión por la diputada socialista Lidia Guinart, durante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada este jueves en la Cámara Baja. La parlamentaria del PSOE ha afirmado que la elección de la canción que representa a RTVE en Eurovisión “no es baladí”. “Es motivo de preocupación, por parte de este grupo, el mensaje que transmite la canción escogida”, ha asegurado Guinart.

“La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres”, ha argumentado la socialista.

Asimismo, Lidia Guinart ha señalado que el “sugardadismo” al que, en su opinión, “remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución”. “Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria a la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, ha subrayado. ”Y la prostitución es eso, ni más ni menos, una forma de violencia contra las mujeres. Una canción que remita a cualquier forma de violencia no parece, por tanto, la mejor elección para llevar a un festival como Eurovisión”, ha criticado la socialista.

En este punto, Pérez Tornero ha asegurado que se ha leído la letra de ‘SloMo’ “40.000 veces” y ha agregado que “hay una diferencia entre ‘daddie’ y ‘sugardadi’ de todas formas”. “La interpretación que usted hace de la canción, que parece hacer, es una interpretación. Hay otras”, ha recalcado el presidente. ”Yo no quiero entrar en este en este tema. De verdad que defiendo plenamente que RTVE tiene que dar un mensaje de defensa de la mujer, de igualdad, de respeto a su dignidad siempre. Habría que hacerlo, no sólo con la ganadora, sino tal vez con todas”, ha declarado Pérez Tornero. ”Estamos reflexionando, reflexionando con muchísima atención. Yo me voy leyendo y algunos de mis colegas y compañeros del Consejo se están leyendo todo lo que aparece sobre el tema. Lo estamos considerando”, ha remarcado.

Pérez Tornero ha agradecido “las contribuciones que se hacen en todos los sectores” y ha puntualizado que RTVE va a poner su “empeño en que esto no perjudique a la defensa de la igualdad”.Tras la intervención de la diputada del PSOE, el presidente de RTVE ha contestado sobre el proceso de selección: “No lo habíamos hecho bien hasta ahora. No sabemos el resultado que puede tener la canción actual, pero por lo menos sí que hemos conseguido concitar a un público familiar durante tres días”.

Finalmente, Pérez Tornero ha explicado que lo que ha hecho RTVE para seleccionar el tema que representará a España en el certamen es “convocar una liga de fútbol, pero no puede asegurar quién gana”. Además, ha recordado que al día siguiente de la elección de ‘SloMo’ la Corporación comunicó que estaba dispuesta a replantearse “el disenso que había entre el voto del jurado y el voto popular”. “Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos reflexionando”, ha zanjado.