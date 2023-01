Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

Ciudad del Vaticano, 08/01/2023.- Tumba del difunto Papa Emérito Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) en las Grutas del Vaticano, Ciudad del Vaticano, 08 de enero de 2023. El ex Papa Benedicto XVI murió el 31 Diciembre de 2022 en su residencia vaticana, a los 95 años. EFE/ANGELO CARCONI FOTO: ANGELO CARCONI EFE

Roma amaneció este jueves fría y nublada para despedir a Benedicto XVI. Un día histórico para la ciudad y, sobre todo, para la Iglesia católica: el funeral de un papa no reinante presidido por el papa Francisco. Francisco celebró las exequias de su predecesor, quien falleció el pasado 31 de enero a los 95 años, ante la presencia de unos 50.000 fieles, algunos de los cuales, viajaron expresamente a la Ciudad Eterna para dar el último adiós a Benedicto XVI.

Cielo despejado en Madrid visto desde el Cerro del Tío Pío durante el día 46 del estado de alarma, después de que varios estudios registren bajos niveles continuos de concentraciones de dióxido de nitrógeno en Europa coincidiendo con las medidas de bloqueo implementadas para detener la propagación del coronavirus, en Madrid (España), a 29 de abril de 2020. 29 ABRIL 2020 CORONAVIRUS;COVID-19;CONTAMINACIÓN;PANDEMIA;ESTADO DE ALARMA; Eduardo Parra / Europa Press 29/04/2020 FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Casi 1.200 días después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, presentaran en sociedad la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, desde el Ayuntamiento tienen claro que era esta la herramienta que la capital de España necesitaba para hacer frente a la amenaza para la salud pública que supone la contaminación. El año ha comenzado con un espaldarazo a esta tesis del equipo de Almeida al lograrse, por primera vez, que Madrid cumpliese con la directiva europea que marca los límites de calidad del aire que deben tener las principales ciudades de la UE. Y ahí están los datos: el valor medio en las 24 estaciones de medición se situó en 2022 en 28,29 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2), un 22,7% menos que en 2018. Sin presupuestos para 2023 y con la interlocución con Vox en uno de sus peores momentos –a apenas cinco meses de las elecciones municipales–, el Gobierno municipal saca pecho por su política medioambiental. El alcalde, de hecho, hará balance hoy de los principales hitos alcanzados por este plan: el 90% de sus 231 medidas se han ejecutado o están en curso.

El Hospital de Parapléjicos y la UCLM trabajan en una terapia virtual inmersiva para ayudar a rehabilitar los miembros superiores FOTO: Europa Press Europa Press

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) trabajan en el desarrollo de una plataforma en a nube basada en realidad virtual (RV) para rehabilitar los miembros superiores, brazos y manos, de determinados pacientes con lesión medular cervical.

El proyecto se denomina “Rehab-Immersive”, está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del programa Proyectos de I+D+i Retos Investigación, y la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital de Parapléjicos y el grupo AIR de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) son los encargados de su desarrollo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el discurso institucional de fin de año 2022 COMUNIDAD DE MADRID 28/12/2022 FOTO: COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha anunciado que ha reducido un 52,2% las deudas fiscales derivadas de las actuaciones de control gracias a su política de impuestos bajos.

Lo demuestran los resultados del Plan de Control Tributario 2017/21, que recoge que el número de deudas controladas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo disminuyó un 52,2% en ese periodo, pasando de 74.660 a 34.682, y que ha detallado el Gobierno regional. Además, el dato de documentos revisados en ese rango de fechas se incrementó en un 24,3%.

Este Plan tiene como objetivos principales “favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, controlar que se realiza de manera correcta y proceder a la recaudación ejecutiva en el ámbito de las competencias autonómicas.”

Excavación subacuática de Kronan. FOTO: Lars Einarsson CC BY-SA

La imagen popular de los vikingos es de unos bárbaros conquistadores dedicados al secuestro y pillaje. Los pueblos que habitaban las costas de Europa al principio de la edad media temían los barcos coronados con cabezas de dragón y esos cascos con cuernos eran fuente de pesadillas para los aldeanos. Sin embargo, no siempre hay que dejarse guiar por los mitos y creencias populares, ya que la evidencia muestra una imagen muy distinta de los pueblos normandos. Para comenzar, es importante destacar que los vikingos no tenían cascos con cuernos, y que los exploradores y viajantes de los pueblos escandinavos se dedicaban mayoritariamente al comercio. Sí que es cierto que durante esta época también cometían atrocidades y que los esclavos eran parte del comercio, pero se trataba de una práctica común en las civilizaciones de la época, no exclusivamente de los vikingos. Lo que sí que es cierto y cabe destacar es el dominio de los mares y la importancia de la exploración vikinga, ya que existen indicios de que llegaron hasta las costas de América del Norte.