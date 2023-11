¿Es aconsejable poner prendas de ropa a perros y gatos? Estas son las consecuencias según los expertos

En los últimos años, ha llegado una creciente tendencia de vestir a los animales de compañía. Cada vez es más común ver perros y gatos ataviados con jerseys, abrigos, botas y otro tipo de prendas. Esta tendencia refleja un cambio en la percepción de las mascotas, que ahora son consideradas miembros de la familia.

Sin embargo, surge la pregunta de si es saludable vestir a nuestras mascotas. La respuesta no es sencilla y depende de varios factores. Según cuenta para 20 minutos la Dra. Ángela González Martínez, especialista en Medicina del comportamiento y Bienestar Animal, es importante hacerlo de forma correcta y consciente. Destaca que si decidimos vestir a nuestras mascotas, debemos acostumbrarlas gradualmente a usar ropa, al igual que hacemos con un arnés o una correa, utilizando un enfoque positivo y brindando recompensas.

La elección de la prenda debe ser cómoda y no causar molestias, picores o alergias. Es fundamental probar la ropa en la mascota antes de comprarla definitivamente para asegurarse de que no le cause incomodidad y permita que el animal se mueva con libertad.

Es indiscutible que algunas razas caninas, especialmente aquellas de pelo corto y complexión delgada, se benefician de prendas como abrigos o chubasqueros, especialmente en climas fríos. También es útil en casos especiales, como perros cachorros, ancianos o animales enfermos, que pueden ser más vulnerables al frío.

Vestir a este tipo de mascotas en momentos de menor temperatura, solo si muestran claramente que tienen frío, es una práctica recomendada. Sin embargo, no se aconseja vestir a animales adaptados a climas fríos, ya que la ropa podría crear un microambiente que favorece el crecimiento de hongos y bacterias. Además, no se debe poner ropa a mascotas recién bañadas o con el pelaje mojado, ya que la humedad y el calor pueden propiciar la proliferación de hongos.

De acuerdo con 'Seguros Veterinarios', vestir a las mascotas sin una necesidad de salud legítima puede resultar en problemas cutáneos, afectando negativamente el pelaje y la piel de los animales. Las afecciones más comunes en la piel de las mascotas relacionadas con el uso de ropa incluyen dermatitis óptica, alergias, otitis y enfermedades inflamatorias y alérgicas provocadas por pulgas o el uso de prendas.

El blog 'Respet mascotas' señala que si se decide vestir a una mascota, se deben cumplir ciertos criterios, como cambiar o lavar la ropa según el nivel de actividad de la mascota. Cuando la ropa esté visiblemente sucia, es el momento de reemplazarla. Respecto a qué tipo de prendas es mejor usar, se recomiendan materiales textiles como el mesh o vinilo, ya que son menos propensos a acumular alérgenos del entorno.