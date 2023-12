Carmen Maura cuestiona las políticas feministas: "Yo quiero que seamos iguales, no que seamos más"

La reconocida actriz española Carmen Maura ha expresado abiertamente sus críticas hacia algunas corrientes del feminismo actual. En sus declaraciones, Carmen Maura afirma que el enfoque actual de atacar a los hombres no le parece una buena política para lograr la igualdad de género.

"Hay una cosa que no me gusta, que nos están tomando manía los chicos en general. Este feminismo de ahora, atacando a los hombres, no me parece buena política", afirmó Carmen Maura.

Carmen Maura, conocida por sus papeles destacados en películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'Volver', destaca la importancia de buscar la igualdad entre géneros sin caer en actitudes agresivas.

"Conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no eran ciertos. Lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado. Yo quiero que seamos iguales, no que seamos más", declaró la actriz.

Sus comentarios reflejan una postura crítica hacia ciertas manifestaciones del feminismo contemporáneo, que según Maura, podrían generar una percepción negativa hacia los hombres.

Carmen Maura concluyó sus declaraciones instando a trabajar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres sean tratados por igual, evitando caer en la polarización y la confrontación.