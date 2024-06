El conmovedor gesto de una joven recién graduada: corre al hospital para ver a su abuelo hospitalizado

Una joven recién graduada de Educación Infantil en la Universidad y sus abuelos protagonizan uno de los vídeos más emotivos que circulan en redes sociales estos días. Tras recibir su diploma y su banda de graduación, la joven no dudó en dirigirse justo después a un hospital de Vigo para compartir este momento tan especial con su abuelo, que se encontraba ingresado.

Conmovida por no poder compartir "el último sueño que me quedaba" con ellos, la joven decidió hacer algo especial para no dejar de incluirlos en su logro. Al entrar en la habitación del hospital, con su banda de graduación colgada al cuello, se acercó y dio un sentido abrazo a sus abuelos, que no pudieron contener la emoción, con ojos vidriosos. Después, la joven se quitó la banda para ponerla en el cuello de su abuelo.

"Qué duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí. Tuve que ser muy fuerte para poder ir, pero tuve que hacerlo por mí, por mamá y papá, por la abuela y por vosotros desde la distancia. Ganas de llorar constantemente y pensando a cada paso en vosotros y en todos los que desde arriba no podían estar tampoco. Pero aún así, algo tenía que hacer para que me vieseis graduada una vez más, para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos, como siempre había soñado. Qué momento tan bonito, y qué suerte haber podido ir aún que fuese después, a daros ese abrazo que se quedará en mi corazón para siempre. Siempre juntitos, aunque eso suponga dar la vuelta al mundo", escribía Marta en el vídeo.

El vídeo, que ha alcanzado casi 2 millones de reproducciones y ha generado más de 1.400 comentarios, ha conmovido a miles de personas. "Lo más bonito del vídeo es la cara de orgullo con la que ella mira a sus abuelos. Enhorabuena", escribe una de las usuarias. "Por los que no pudimos, que gesto tan bonito y tan lleno de amor, eternidad para los abuelos", dice otra. Incluso una de las usuarias llega a agradecer a la joven haberse acercado al compañero de habitación de su abuelo: "Qué detalle".