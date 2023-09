El drama de una tiktoker: llora desesperada porque a su móvil nuevo no le dura la batería

Una influencer ha avivado el debate en las redes sociales al publicar un vídeo tras haber acudido a una tienda de móviles buscando reparar el suyo, lo que ha causado consternación entre muchos usuarios que no comprenden su reacción ante una situación que algunos consideran cotidiana.

En un mundo donde prácticamente todas las actividades se realizan a través de dispositivos móviles, quedarse sin batería puede convertirse en una experiencia angustiante y más si tu medio de trabajo es tu propio móvil, como es el caso de los influencers. Un claro ejemplo de esto es la popular tiktoker @byhermoss, con más de 2.4 millones de seguidores en TikTok. La influencer compartió un video en su perfil para expresar su profunda frustración después de visitar una tienda de la marca de teléfonos y no recibir el servicio que esperaba.

En su video, explicó su situación: "Ya sabéis que algunos Iphones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure, como a este otro que tengo , que es mi móvil anterior, pero empezaba a ir lento y la cámara del nuevo va mucho mejor. Así que he venido a una tienda Apple para explicarle al chico que no es que quiera que me devuelvan el dinero y cambiar de móvil, porque yo este móvil lo quiero, lo que necesito es que me lo arreglen para que tenga la batería más tiempo", declaró, visiblemente afectada al recordar lo ocurrido.

La tiktoker sintió "rabia" por la falta de entendimiento con el joven empleado que la atendió. A pesar de verificar que la configuración estaba en orden, él continuaba sugiriendo un reembolso con un simple "aso es lo que hay". Ante esta respuesta, @byhermoss cuenta entre lágrimas: "¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí justo me va mal, porque no es normal que, a las once de la mañana, ya no tenga batería y el otro me dure hasta las once de la noche".

Muchos usuarios han expresado su desacuerdo argumentando que esta situación no merece ser compartida en redes sociales, y mucho menos denunciada con lágrimas, ya que se considera una experiencia común: "Una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales. La burbuja en la que viven muchos es preocupante". Otros usuarios han defendido la reacción de la joven: "No es por el móvil, es por el trato y las pocas ganas que tenía el vendedor de ayudarla, en mi trabajo como vendedor, me encuentro siempre estas situaciones, y no son cómodas".