Ence inicia la homologación de su primera línea de producción de celulosa fluff en la biofábrica de Navia

Ence ha iniciado el proceso de homologación de su primera línea de producción de celulosa 'fluff', en su biofábrica de Navia (Asturias), que, tras una inversión de 35 millones de euros, contará con una capacidad de 125.000 toneladas anuales.

Según informó el grupo papelero y energético, las primeras pruebas con clientes internacionales están resultando muy satisfactorias, en un paso que permite a la compañía avanzar en su estrategia de convertirse en un fabricante de celulosas especiales impulsando productos sustitutivos de la fibra larga de mayor valor añadido.

En concreto, este nuevo producto está dirigido al sector europeo de artículos higiénicos absorbentes y está diseñado para sustituir la celulosa fluff importada y fabricada con fibra larga, aportando además una alternativa de fabricación europea, más sostenible y con menor huella de carbono.

Durante los primeros nueve meses del año 2025, la gama de celulosas especiales de Ence ha alcanzado cerca del 30% de las ventas de esta unidad de negocio. Esta evolución refleja la apuesta de la compañía por productos diferenciales con demanda creciente en el mercado internacional.

La compañía prevé que las celulosas especiales -incluyendo la nueva celulosa fluff- representen más del 62% del volumen total de ventas en 2028.