Todos los mercadillos navideños en Madrid que abren en noviembre: fechas, horarios y ubicación

A dos semanas de empezar diciembre, España ya está preparada para recibir la Navidad. Con ciudades repletas de luces y miles de actividades programadas, los españoles pueden disfrutar de un ambiente navideño al estilo centroeuropeo sin necesidad de viajar. Aunque para muchos puede parecer precipitado, este año la Navidad se adelanta en Madrid. El próximo 22 de noviembre el encendido de luces dará el pistoletazo de salida a la época más bonita del año.

Sin embargo, hay otros planes que ya han empezado a funcionar en la capital y donde miles de madrileños ya han podido disfrutar de los primeros momentos navideños en familia o con amigos. Una de las cosas más aclamadas son los mercadillos de Navidad. En toda la ciudad de Madrid existen varias alternativas que comenzarán a estar disponibles a partir de noviembre.

Mercadillo Nuevos Ministerios

Ha sido la primera apertura de esta Navidad en Madrid. Ubicado en la plaza de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios vuelve a abrir las puertas del mercadillo navideño más famoso a nivel gastronómico en Madrid, del 13 de noviembre al 5 de enero de 2026. Este en especial, destaca por su amplia oferta de Food trucks, desde dulces hasta propuestas gourmet como Dabiz Muñoz. También cuenta con puestos de decoración navideña, belenes y artesanía.

Su horario será de 12:00 a 22:00 horas en las casetas, mientras que los foodtrucks y la zona de restauración ampliarán hasta las 23:00 h. Los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 17:00 horas, y el 5 de enero funcionará hasta las 22:00 h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor

El tradicional mercado navideño más famoso de la capital abrirá del 27 de noviembre al 31 de diciembre. Con sus características casetas rojas, este mercadillo es famoso por sus populares figuras de belén, guirnaldas, adornos navideños, artículos de broma y juguetes clásicos. Ubicado en pleno centro de Madrid, es la oportunidad perfecta para comprar decoración navideña. Su horario será de 10:00 a 21:00 h, de domingo a jueves, y hasta las 22:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Gente de compras en el Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor. David Jar David Jar Fotógrafos

Mercadillo de Plaza de España

'La Navideña' volverá en 2025 a la Plaza de España y estará en funcionamiento a partir del 23 de noviembre y hasta el 6 de enero de 2026. Este mercado reúne 32 casetas de productos artesanos, una amplia zona gastronómica y el acogedor restaurante El Alpino, inspirado en los Alpes. Además, cuenta con una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados y espectáculos de luces diarios. El horario habitual es de 12:00 a 22:00 h entre semana y de 10:00 a 22:00 horas los fines de semana.

Mercado de la Plaza de Colón

El mercadillo navideño de la Plaza de Colón abrirá en 2025 el 27 de noviembre a las 19:00 horas y permanecerá hasta el 6 de enero de 2026. Organizado por la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca, se inspira en los tradicionales mercadillos navideños centroeuropeos. El mercadillo de Navidad se despliega alrededor de una magnífica pista de patinaje sobre hielo y contará con más de 40 casetas.

Feria Mercado de Artesanía

La Feria Mercado de Artesanía se celebrará en 2025 del 1 al 30 de diciembre, en su tradicional ubicación del Paseo de Recoletos, entre Colón y Cibeles. Esta feria reúne cada año a más de 150 artesanos de toda España y es el mayor punto de encuentro de artesanía tradicional del país. Sus stands ofrecen cerámica, vidrio, joyería, encuadernación, cuero, textil, sombrerería, juguetes artesanales y objetos decorativos. Su horario suele rondar de 11:00 a 21:00 horas.