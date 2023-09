El examen de geografía de un alumno de 3º de la ESO viral por cómo nombra a Castilla la Mancha

Las Comunidades Autónomas y sus provincias es un tema que a muchos les provoca dolor de cabeza. Los profesores de primaria y secundaria lidian con enseñar a los más jóvenes la distribución del territorio español, algo que, para algunos alumnos, ante la presión del examen se vuelve confuso y recurren a ingeniosas soluciones que nada tienen que ver con la realidad.

Un examen ha conseguido sacar la carcajada a su profesor. Juanjo, corregía exámenes de geografía de 3º de la ESO, donde los errores en los nombres y en la ubicación de los territorios son más comunes de lo que se cree. Ante la disparatada respuesta, el profesor dudó en compartir en Twitter la denominación que le puso a Castilla la Mancha, para hacer conocedora a la sociedad del nivel del alumnado que se encuentra en cada curso.

“Y Castilla la Mancha pasó a llamarse...”, escribía en sus redes junto a una foto del mapa con las Comunidades, donde el alumno había optado por nombrarla como “Zimbaue”. El estudiante también confundió La Rioja con Cuenca, Cantabria con el País Vasco, Zaragoza con Aragón y Valencia con la Comunidad Valenciana.

Los castellanomanchegos se han quedado sorprendidos de descubrir su nueva nacionalidad y han sido muchos de ellos los que han respondido con tono de humor: “Pues ahora resulta que soy de Zimbaue, he vivido engañada toda mi vida”. Optando por recordar las tradicionales comidas que representan a la comunidad y por lo que es conocida. “Dile a esa criatura que cuando sepa lo que es un buen queso y unas buenas gachas y de dónde vienen no volverá a poner Zimbaue”, escribía un perfil.

“Me he reído, pero me parece triste. ¿3º ESO?”, ha preguntado un usuario. El docente confirmaba que se trataba de ese nivel, lo que ha sorprendido a muchos. Sin embargo, a otros profesores no les ha extrañado esta ocurrencia.