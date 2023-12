Frank Cuesta arremete contra una streamer que confirma su relación con Cristina Seguí

Frank Cuesta, reconocido presentador y creador de contenido en YouTube, ha sido objeto de controversia en las redes sociales en los últimos meses. El último foco de atención se centra en la relación entre Frank Cuesta y Cristina Seguí.

Aunque ambos han sido colaboradores destacados en YouTube España, la streamer Princesiita1331 ha sorprendido a la comunidad al afirmar en Twitter que Cristina y Frank mantenían una relación: "Por lo que tengo entendido, sí que están juntos".

La respuesta de Frank no se hizo esperar y fue contundente: "Por lo que tengo entendido, tú la chupas por 5 euros... pero ya sabes... POR LO QUE TENGO ENTENDIDO".

Reacción de Frank Cuesta Redes sociales

La conversación continuó con Princesiita1331 acusando a Frank Cuesta de misoginia: "Frank, las redes sociales se te quedan grandes".

Respuesta de la streamer Redes sociales

Como era de esperar, Frank Cuesta ha seguido con la conversación y le ha dedicado este mensaje a la streamer: "No odio a las mujeres, ni siquiera a ti...Pero me repugnan las subnormales como tu, que tiran la piedra y luego van de victimas feministas...aparte de que TU AMIGO ha llamado narcotraficante a una mujer que se paso 7 años en la cárcel para luego salir sin cargos. A ti lo que te queda grande no es la ropa precisamente...Ponte a correr y deja los donuts!!!"