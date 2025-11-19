Germinal Sensations: la cosmética sinestésica donde cada color, textura y aroma despierta un sentimiento

La marca española de cosmética Germinal ha presentado Germinal Sensations, su nueva línea de cuidado facial que combina innovación, eficacia y experiencia sensorial. La propuesta no solo se centra en nutrir y reparar la piel, sino en estimular los sentidos, despertando recuerdos y emociones a través de colores, aromas y texturas.

La línea está compuesta por tres productos para una rutina de skincare completa: crema de día, serum y mousse de noche, todos formulados con activos avanzados para aportar hidratación, firmeza, luminosidad y un efecto antiedad visible. Además, incorporan Vitamina B12 y el exclusivo Doble Efecto Flash Germinal, que mejora la elasticidad y reafirma la piel.

Pero, lo realmente impactante de esta rutina es que no solo beneficia a nuestra piel, sino también al inconsciente: transporta a tiernos recuerdos de la infancia; abre el apetito como estando en una tienda de golosinas; permite jugar con sus texturas como una niña pequeña; sus colores invitan a pasear por el arcoíris y su jugosidad recuerda a las frutas tropicales de nuestros viajes favoritos.

La palabra sinestesia hace referencia a la unión de sensaciones. Es un fenómeno neurológico en el que la estimulación de un sentido conduce automáticamente a una percepción en otro sentido distinto. Algo así como ver sonidos, escuchar colores o sentir sabores. Se usa sobre todo en literatura para hacer figuras retóricas que enfaticen un texto.

La cosmética sinestésica es un paso más evolucinada que la cosmética sensorial. Esta última cuida las formulaciones para disfrutar del tacto y de la experiencia con los productos en la piel, mientras que la cosmética sinestésica engloba un todo, yendo más allá de la textura. Relaciona una crema con el tacto de un animal, con el olor de un postre o con la observación de una lluvia de estrellas una noche de verano. Porque sentir es el nuevo lujo.

Entre los productos destacados se encuentra Hydra Jelly: Fresh & Flash, una crema gel de día que hidrata intensamente y ofrece un efecto lifting inmediato, gracias a sus tres tipos de ácido hialurónico y Vitamina C encapsulada. Su textura gelatinosa y suave recuerda al tacto de un delfín, aportando luminosidad y firmeza a la piel.

El Serum Glow: Lift & Glam aporta efecto glow y un doble lifting, combinando péptidos tensores y extractos vegetales que reducen arrugas, mejoran la elasticidad y refuerzan la hidratación, evocando la jugosidad de frutas tropicales y la luminosidad de una estrella fugaz.

Por último, Mousse Relax: Nourish & Relax es una crema mousse de noche que redensifica y repara la piel, con aroma dulce a postre de fresa que ayuda a un sueño relajante. Contiene colágeno, Vitamina B12 y alfahidroxiácidos que exfolian e hidratan suavemente, al tiempo que protegen la barrera cutánea.