Graban una nueva esfera metálica perfectamente simétrica que sobrevolaba en silencio los campos del Valle del Cauca (Colombia)

En un escenario que cada vez se vuelve más inquietante, el Valle del Cauca vuelve a situarse en el centro de la atención internacional por un fenómeno que desafía toda explicación convencional. El pasado 10 de junio de 2025, un contratista dedicado a labores en un ingenio azucarero en Yumbo, Colombia, capturó en vídeo una esfera metálica perfectamente simétrica que sobrevolaba en silencio los campos cercanos. La grabación, de apenas tres minutos, ha reavivado el debate sobre la presencia de objetos no identificados en el cielo, en un momento en que la comunidad científica y los expertos en fenómenos aéreos no convencionales se enfrentan a un aumento de reportes similares en distintas partes del mundo.

La imagen muestra una esfera reflectante, sólida, que presenta un diseño muy similar a la famosa “esfera de Buga”, caída en marzo de 2025 y que generó un intenso debate sobre su origen. Ambas, comparten una banda clara en su ecuador, un rasgo que algunos ufólogos interpretan como una posible estructura de unión o incluso un sistema de propulsión. La similitud entre estos objetos ha llevado a muchos a cuestionar si estamos ante una tecnología desconocida, posiblemente de origen extraterrestre, o si, por el contrario, se trata de una manipulación digital o una campaña de desinformación.

La divulgación del vídeo ha sido realizada por David Vélez, propietario de Germany Company, una firma local que ya había estado en el centro de la polémica por promover el vídeo original de Buga. La calidad de las imágenes y la presencia de un testigo —un agricultor sin vínculos aparentes con la empresa— aportan un grado de credibilidad que, sin embargo, aún no puede ser confirmado. La duda persiste: ¿es un fraude, una ilusión óptica o una manifestación real de un fenómeno desconocido?

Este avistamiento se suma a una tendencia global de reportes de esferas metálicas que aparecen en diferentes latitudes, desde Manchester hasta San Diego. En muchos casos, estos objetos flotan a baja altura, sin emitir sonido y en proximidad a infraestructuras eléctricas o zonas urbanas densas. La recurrencia de estos fenómenos ha llevado a algunos analistas a plantear hipótesis inquietantes: ¿Podrían estas esferas estar extrayendo energía del entorno? ¿Se trataría de una tecnología de vigilancia avanzada, quizás no humana, desplegada con fines aún por determinar?

Expertos en ufología y defensa consideran que estos fenómenos no son meras coincidencias. La presencia de objetos que desafían las leyes físicas y que parecen operar con un control inteligente plantea interrogantes sobre su naturaleza y propósito. El reconocido divulgador Jaime Maussan ha sugerido que estas esferas podrían ser manifestaciones de tecnología no terrestre, una hipótesis que gana fuerza ante la evidencia acumulada.

Por su parte, el analista Javier Domínguez, conocido por su trabajo en programas especializados en fenómenos anómalos, ha señalado que la esfera de Yumbo podría tratarse de una creación digital, un render en 3D con limitaciones evidentes. En su análisis, ha detectado saltos en la trayectoria que no corresponden con el escenario real, sugiriendo manipulación digital. Un usuario en Reddit también ha examinado fotograma a fotograma la grabación y ha encontrado inconsistencias en la posición de la esfera respecto a las hojas, lo que refuerza la hipótesis de un posible fraude visual.

¿Estamos ante una tecnología avanzada, quizás de origen no terrestre, o ante una estrategia de manipulación digital? La comunidad científica y los investigadores independientes mantienen abiertas ambas hipótesis. La realidad es que, por ahora, solo disponemos de imágenes, testimonios y muchas incógnitas. La próxima fase de investigación será crucial para determinar si estos fenómenos representan una amenaza, una oportunidad para ampliar nuestro conocimiento o simplemente un espejismo digital.

En estos fotogramas se ve como la esfera pasa por delante o atraviesa (en el centro) las hojas Espacio Misterio

Lo que sí parece claro es que el Valle del Cauca, y en particular Yumbo, se ha convertido en un escenario privilegiado para el estudio de fenómenos aéreos anómalos. La proximidad entre los casos de Buga y Yumbo, separados por apenas 70 kilómetros, y la similitud de los objetos observados, refuerzan la hipótesis de una presencia sostenida y posiblemente inteligente en la región. La comunidad internacional espera con expectación nuevas evidencias y explicaciones que puedan arrojar luz sobre estos enigmas que, cada vez más, parecen formar parte de nuestra realidad cotidiana.

¿Estamos presenciando el despliegue de una nueva tecnología de origen no terrestre como sugiere Jaime Maussan, el principal divulgador y promotor de análisis de estas esferas? O, por el contrario: ¿son estas esferas la punta del iceberg de un contacto no humano cuidadosamente dosificado? Por ahora, todo lo que tenemos son imágenes, testigos y muchas preguntas. No tardaremos en conocer la respuesta.