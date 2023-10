Una joven afirma haber denunciado falsamente a su pareja porque él le fue infiel

Las redes sociales están en llamas después de que una joven confesara en un vídeo subido a TikTok haber denunciado falsamente a su pareja por maltrato después de descubrir que él le fue infiel durante una fiesta. El vídeo, que se ha vuelto viral, ha generado un enorme debate.

En el vídeo que se ha compartido ampliamente y que ya ha acumulado más de 1,4 millones de visualizaciones, la joven admitió que tomó medidas extremas después de enterarse de la infidelidad de su pareja.

Ella afirmó que "Me pegué a mí misma. Fui a donde él trabajaba y se lo dije al jefe. Le dije que me maltrataba, que me pegaba y que me hacía cosas muy fuertes. A los pocos días me enteré de que lo echaron del trabajo, que estaba en la calle y denunciado".

La publicación del vídeo ha generado una ola de indignación entre los usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales consideran que las acciones de la joven son inexcusables y denunciables. Comentarios en la publicación del vídeo expresan su desaprobación hacia la joven, argumentando que denuncias falsas como esta socavan la credibilidad de las víctimas reales de abuso.