Un joven español que vive en Australia lucha contra las burlas que recibe en su trabajo

David, un joven tiktoker español que ha estado compartiendo su experiencia de vida en Australia, ha compartido un vídeo en el que relata las difíciles circunstancias que enfrenta en su trabajo en un restaurante. El vídeo se ha vuelto viral en cuestión de horas, con más de 300.000 visualizaciones y comentarios de apoyo en todo el mundo.

En su vídeo, el tiktoker compartió su lucha en su lugar de trabajo. "No sé qué les pasa a la gente de la cocina, a los cocineros, a los chefs conmigo, pero me tienen atravesado", dijo el joven influencer, reflejando su frustración ante la situación.

David también expresó sus desafíos con el idioma: "Están todo el rato riéndose de mi inglés, porque yo obviamente no sé tanto inglés como ellos. Cuando no entiendo algo, se burlan de mí".

El joven tiktoker admitió que había tenido una discusión con uno de sus compañeros de trabajo debido a las burlas sobre su nivel de inglés, pero dejó claro que no se dejaría vencer: "No voy a dejar que me afecte. Yo voy a seguir trabajando lo mejor posible".

Comentó que, él solo lleva tres semanas en el restaurante mientras que otros empleados tienen más de 20 años de experiencia: "No tengo nada que hacer contra ellos". A pesar de las dificultades, David aseguró que seguirá esforzándose y trabajando lo mejor posible.

El vídeo ha generado una oleada de apoyo en los comentarios, con usuarios alentándolo a seguir adelante. "Eres un crack, ánimo", escribió un seguidor, mientras que otro le instó a no rendirse: "Sigue a lo tuyo con la cabeza alta y la sonrisa que no te falte".