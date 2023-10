Una joven influencer reflexiona sobre el impacto del divorcio de sus padres en su vida

Recientemente, una joven TikToker llamada Paula se ha vuelto viral debido a su sincero testimonio sobre la vida "nómada" que le ha impuesto el divorcio de sus padres. En su vídeo, podemos ver a Paula paseando por las calles de Barcelona con una maleta mientras comparte su situación de tener que mudarse constantemente y cargar con sus pertenencias de un lugar a otro.

"Solo la gente con padres divorciados va a entender esto", comienza Paula en su vídeo, que ha acumulado más de 3,5 millones de visualizaciones y continúa sumando "me gusta". Luego, agrega con frustración: "Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida", declara mientras se encamina hacia la casa de uno de sus padres.

Paula explica que muchas personas asumen que está de viaje cuando la ven cargando su equipaje por las calles de Barcelona, pero la realidad es completamente diferente. '¡Ay, qué guay, esta chica que se va de viaje!'. No, cariño, me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo", señala con frustración mientras arrastra su maleta.

La joven creadora de contenido hace un llamado a la reflexión dirigido a las futuras parejas que estén considerando casarse y tener hijos. Les insta a pensar detenidamente en su decisión. "Tenedlo claro", insiste Paula, "no pasa nada si decís que no y no os casáis, pero luego no tengáis hijos, porque esto es lo que les vais a provocar: un infierno de caminatas y maletas".

Su testimonio es un recordatorio de cómo las decisiones de los adultos pueden tener un impacto profundo en la vida de los niños.