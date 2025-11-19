Más del 50 % de las franquicias de Dia ya están lideradas por mujeres

El emprendimiento femenino en España vive un momento de transformación. Cada vez más mujeres deciden poner en marcha su propio proyecto, reduciendo una brecha histórica y consolidando su papel como motor de crecimiento económico y social.

Según el Informe GEM España 2023-2024, la intención de emprender entre las mujeres ha pasado del 8,8% en 2022 al 10,9% en 2023, el nivel más alto de la última década.

Actualmente, las mujeres representan el 46% de las personas trabajadoras por cuenta propia, más de 1,2 millones de emprendedoras en todo el país, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque aún queda camino por recorrer, la tendencia es clara: el liderazgo femenino avanza con fuerza.

En este contexto, y con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Dia celebra el papel esencial de las mujeres que lideran sus tiendas como franquiciadas, impulsando la economía local, la creación de empleo y fortaleciendo el tejido social de las comunidades en las que la compañía está presente.

Actualmente, más del 50% de los franquiciados de Dia son mujeres, en total cerca de 550 emprendedoras que gestionan más de la mitad de las franquicias de Dia en España. De ellas, más de un centenar son multifranquiciadas, gestionando dos o más establecimientos, un dato que refleja su compromiso, capacidad de liderazgo y confianza en el modelo de negocio de la compañía.

“Para Dia, las franquicias representan una de nuestras palancas clave y una parte fundamental de nuestro modelo de negocio. En ellas se apoya buena parte de nuestro crecimiento y de nuestra capacidad para estar cada día más cerca de nuestros clientes. En este modelo, nuestras mujeres franquiciadas son esenciales: lideran más de 50% de nuestra red y son un ejemplo de compromiso, cercanía y espíritu emprendedor”, afirma Manoli Peña, directora de Franquicias de Dia España.

Las franquicias, motor del modelo de proximidad de Dia y palanca de desarrollo económico local

Con más de 35 años de experiencia como franquiciadora, Dia se ha consolidado como líder en número de franquiciados del sector de la distribución alimentaria en España, concentrando el 11% del total de los 13.646 establecimientos que conforman actualmente el sector, según el último Informe de la Franquicia en España publicado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF).

Las franquicias representan el 66% de la red de tiendas Dia, con 1.544 establecimientos en todo el país que generan cerca de 11.000 puestos de trabajo. Este modelo constituye palanca esencial en la estrategia de la compañía, al impulsar la distribución alimentaria de proximidad, fomentar el emprendimiento local y contribuir al desarrollo económico de las comunidades donde está presente.

El modelo de franquicia de Dia ofrece una oportunidad real de emprendimiento, permitiendo abrir un negocio propio con el respaldo de una marca de referencia en el sector de la distribución alimentaria. Su éxito se refleja en los datos: uno de cada tres franquiciados lidera más de un establecimiento, alcanzando los 312 multifranquiciados en 2024, un 10% más que en 2022, lo que consolida un modelo que impulsa la estabilidad y el crecimiento sostenido de la red.

Además, este modelo permite a Dia llegar allí donde otros no llegan, ofreciendo productos de la mejor calidad a todos sus clientes, independientemente de su ubicación. Más del 30% de las tiendas se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes, y cerca de un centenar en localidades de menos de 2.500 personas. De este modo, la compañía contribuye al desarrollo económico local, genera empleo y garantiza el acceso a una compra cercana, asequible y de calidad.

Modelo de franquicia de Dia: formación y acompañamiento para impulsar el éxito de los franquiciados

El modelo de colaboración impulsado por Dia desde 2020 ha permitido consolidar su red de franquiciados, fortalecer las relaciones y mejorar la rentabilidad y la gestión de las tiendas, gracias a un acompañamiento constante basado en la cercanía y la transparencia.

Uno de los ejes estratégicos de este modelo es la formación continua a través de Campus Dia, un espacio creado en 2021 que impulsa el desarrollo profesional de los franquiciados y sus equipos. Desde su inauguración, la compañía ha impartido más de 290.000 horas de formación, ofreciendo programas sobre liderazgo, gestión de equipos, operativa de tienda, atención al cliente y planificación.

Los resultados avalan esta apuesta: los participantes en 2024 otorgaron una valoración media de 4,6 sobre 5 a la formación recibida, reforzando el compromiso de Dia con la profesionalización, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento.