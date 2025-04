Las medianas y pequeñas esloras apuntan al Europeo de ORC en la Sandberg PalmaVela

Más allá de los imponentes barcos de las categorías Maxi, ORC 0, ORC 1 o Espíritu de Tradición, la Sandberg PalmaVela también se ha consolidado como una cita clave para las clases de media y pequeña eslora. Este año, solo en la categoría ORC (con el Campeonato de Europa como telón de fondo, que se celebrará durante la Copa del Rey MAPFRE), se han inscrito 43 embarcaciones repartidas entre ORC 2, ORC 3 y ORC 4/5. A ellas se suman los siete participantes de la clase 6 Metros y los 12 equipos que competirán en ORC Sportboat.

Preparación con vistas al Europeo

Los equipos ORC no solo buscarán destacar en esta 21ª edición del evento, sino también ajustar sus embarcaciones de cara al gran objetivo del verano: el Campeonato de Europa.

En ORC 2 destaca un notable aumento de participación respecto a 2024, con 16 barcos en liza. Dos de los tres equipos que subieron al podio el año pasado regresan para defender sus títulos: el KIM Cantabria Labs (First 40.7), patroneado por Yanm Lythgoe, y el Viking IX (Dehler 38) de Eric Tejedor. La clase se presenta especialmente reñida, con una mezcla de cantidad y calidad que augura emoción en la lucha por los primeros puestos. Entre los aspirantes figuran el L’Immens (Sinergia 40) de Nicolás Pesich, el MSC (First 40.7) de Ignacio Ballester, el Histolab (First 40.7) de Juan José Torres y el Mágica (X-41) de Marco Corno.

En ORC 3, con 14 barcos inscritos, también se espera una fuerte competencia. Uno de los protagonistas será el Wanderlust (Italia 9.98) de Josep Pons, que tratará de mejorar su tercer puesto del año pasado. Otros nombres destacados son el Temtac (Farr 30) de Gustavo Gastaldi, el Meerblick (Cape 31) de Pohlmann Gabriele y el Fala Pouco (Dufour 40), todos con serias opciones de subir al podio.

Por su parte, la clase ORC 4/5 ha visto aumentar su participación en un 30% con respecto a 2024. Los tres equipos que ocuparon el podio el año pasado regresan con la intención de repetir la gesta: el Tres Mares (First 30.5) de María Campins, el Merengue V (Nautatech 32) de Xisco Pou y el Just The Job (J97 E) de Scott Beattie.

Además de las clases ORC, otras flotas también estarán presentes. En 6 Metros Open competirán siete embarcaciones, entre ellas el Oiva del finlandés Henrik Anderson, vigente campeón de Europa. La clase Sportboat, que reúne a los J/80 y Blue Sail 24, contará con la participación destacada del Balearia de María Bover, quien esta vez competirá con un Viper tras haber conquistado el título en 2024 en la clase J/70.

La Sandberg PalmaVela, que arrancará el jueves 1 de mayo, reunirá a un total de 110 barcos. La cifra total de inscritos para los dos actos, incluyendo la regata de altura offshore La Larga, que comenzará este sábado 26 con 50 equipos, asciende a 160 embarcaciones, consolidando este evento como el gran pistoletazo de salida de la temporada de regatas en Europa.