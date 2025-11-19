OHLA inicia la operación de la Concesión de la Autopista BR-040/495 de Brasil

Elovias SA, sociedad participada en un 33,3% por OHLA, ha comenzado a operar la Concesión de la Autopista BR-040/495 en Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado.

De este modo, desde este mes de noviembre, la citada sociedad asume el cobro de los peajes en las tres plazas ubicadas en el tramo concesionado, por el que transitan una media de 45.000 vehículos cada día.

Esta concesión, otorgada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) y el Gobierno Federal de Brasil, se extenderá durante los próximos 30 años y abarca un total de 218,9 kilómetros.

El trazado incluye la carretera BR-040, que conecta Juiz de Fora (Minas Gerais) con el intercambiador Trevo das Missões en Río de Janeiro, así como el tramo BR-495 entre Itaipava y su enlace con la BR-040.

Esta vía constituye uno de los ejes logísticos más estratégicos del país, esencial tanto para el transporte de mercancías como para el impulso del turismo entre dos de las regiones más dinámicas de Brasil. Además, comprende un tramo urbano en Río de Janeiro, una de las ciudades más pobladas del país.

El inicio de la operación de la autopista BR-040/495 se enmarca dentro del Plan Estratégico presentado por OHLA el pasado mayo, que recoge a un impulso de su División concesional a lo largo de los próximos años.