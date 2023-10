Las redes cargan contra una mujer musulmana por afirmar que son libres: "No estamos oprimidas"

Una joven musulmana se ha convertido en el epicentro de la polémica en redes sociales tras realizar unas afirmaciones acerca de la cultura y religión musulmana que han generado mucha controversia. En sus declaraciones afirma que las mujeres musulmanas "son igual de libres que las cristianas" y que su religión "las respeta profundamente como mujeres". Además asegura que "las mujeres musulmanas pueden alcanzar sus metas sin restricciones".

"Soy parte de la umma (comunidad musulmana), no soy parte de esta sociedad que no tiene ni pies ni cabeza. Una sociedad que no sabe leer, que no sabe lo que es la cultura general. Tienen una falta de conocimiento que es increíble por la falta de lectura y entendimiento. Una mujer musulmana puede alcanzar lo que le dé la gana porque somos mujeres poderosas, no estamos oprimidas. En segundo lugar, la mujer musulmana puede gastar su dinero en lo que a ella le dé la gana. En tercer lugar, la mujer más importante que, gracias a ella sabéis lo que es la universidad, es musulmana. La primera en crear una universidad en Fez (Marruecos). Sin ella no sabríais lo que es la palabra universidad", afirma.

"Oprimidos son esas personas que piensan que la mujer musulmana es oprimida. Os falta conocimiento y lectura", concluye.

Un usuario ha respondido al vídeo mostrando los países musulmanes en los que todavía se sigue practicando la lapidación a mujeres por adulterio, como Irán, Afganistán o Sudán.

"Es tan libre que le dicen hasta cómo tiene vestir", publica otro.