Superyate destrozado en el puerto de Ibiza por manifestantes ecologistas

Los vándalos utilizaron latas de extintor para arrojar pintura a través del espejo de popa del yate y dejaron un cartel con el mensaje "Tú consumes, otros sufren".

El superyate, que se cree que pertenece a la heredera multimillonaria de Walmart, Nancy Walton Laurie, se convirtió en el blanco de esta acción en medio de la creciente preocupación por el impacto ambiental de las prácticas de lujo y consumo excesivo.

En un video publicado por los activistas de Futuro Vegetal, se ve a dos de sus miembros sosteniendo la pancarta mientras critican el consumo desmedido y la desigualdad. "El 1% más rico de la población mundial contamina más que el 50% más pobre", denunciaron en el video, y agregaron que este nivel de vida extravagante está comprometiendo el futuro del planeta.

Las acciones del grupo ecologista no se limitaron al superyate Kaos, ya que también llevaron a cabo un acto similar días antes, pintando con aerosol un avión privado en el aeropuerto de Ibiza, lo que provocó el cierre temporal de la pista de aterrizaje.

La detención de los dos activistas por parte de la Guardia Civil española no ha detenido las demandas del grupo Futuro Vegetal, que busca llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el consumo de lujo y la emisión de recursos esenciales.

El ataque al superyate y al avión privado forma parte de la campaña "Jets and Yachts, the party is over" convocada por Extinction Rebellion Ibiza, que exige la prohibición de los jets privados y busca acabar con las emisiones de lujo.

Estos actos extremos de protesta buscan poner de relieve la urgencia de tomar medidas contra el consumo irresponsable, especialmente cuando enfrentamos una de las peores sequías registradas en España y el agua se convierte en un recurso escaso y valioso. Los activistas han dejado claro que no están dispuestos a permitir que los recursos esenciales sean malgastados en lujos que solo unos pocos pueden disfrutar.