TikTok desata el caos en la tienda de fotografía de Antonio: enormes colas por un "malentendido"

En un emocionante giro de los acontecimientos impulsado por el poder de las redes sociales, un vídeo subido a TikTok ha cautivado a más de 1.5 millones de espectadores y ha generado un impacto positivo en un pequeño negocio local en Chamberí, Madrid.

El vídeo fue creado por una joven usuaria de TikTok y muestra a Antonio del Solar, un amable hombre jubilado y dueño de una tienda de cámaras analógicas ubicada en la calle Fernández de los Ríos número 29. En un cartel colocado en la puerta de la tienda, se puede leer: "Por jubilación: vendo cámaras analógicas, objetivos, flashes, fotómetros y filtros". Sin embargo, las chicas en el vídeo cometieron un error en su interpretación, afirmando que la tienda estaba en liquidación.

Este malentendido tuvo un impacto sorprendente, ya que las personas comenzaron a hacer cola durante horas frente a la tienda de Antonio. "Ha sido todo un malentendido. Yo lo que había escrito fue jubilación, no liquidación. Y claro, acaban las dos en 'on', pero no son lo mismo. A mí todavía me queda un año aquí", asegura Antonio.

La joven ha subido recientemente un vídeo asumiendo el malentendido.

La tienda de fotografía analógica de Antonio, situada en el encantador barrio de Chamberí, es un verdadero santuario para aquellos apasionados de la fotografía. Está abarrotada con una asombrosa variedad de cámaras de todos los tipos imaginables, desde las emblemáticas Nikon y Olympus hasta las clásicas Pentax y Kodak.

Muchas de estas reliquias pertenecen a épocas remotas y funcionan con mecanismos de cuerda. Estas magníficas cámaras se exponen en estantes que parecen estar a punto de rebosar de tanta historia, y en la acera frente a la tienda, se puede observar a aproximadamente entusiastas formando fila desde las primeras horas del día.

Antonio se siente agradecido por el apoyo, pero también un poco abrumado por las largas colas. "Nunca me esperaba algo así, me siento mal por la gente que está esperando", dice Antonio.

Sin embargo, Antonio desea aclarar que su intención no era liquidar su tienda, sino más bien disfrutar de su jubilación, arreglar material y exponer la colección que ha acumulado durante años. De hecho, muy poco del abundante material que tiene expuesto está a la venta. Así que, para los amantes de la fotografía analógica, la tienda de Antonio sigue siendo un lugar especial y una visita obligada.