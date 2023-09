Un trabajador del Ayuntamiento de Nueva York lleva a su hijo al trabajo para cuidar de él

Kevin Christopher Riley, miembro del Consejo Municipal de Nueva York del distrito 12, acudió al trabajo en el Ayuntamiento de la ciudad con su hijo, ya que debía cuidar de él en el pasado mes de agosto.

Una iniciativa donde se muestra la importancia de corresponsabilidad de los dos progenitores en el cuidado y la educación de los hijos.

En las labores profesionales que implican a Kevin, debía intervenir públicamente. Sentado en la mesa y con el pequeño sobre sus rodillas comienza a relatar los artículos aprobados, un discurso que comienza a alargarse cuando el niño se empieza a quejar, retirándose el biberón y con intención de tocar todo lo que se encuentra sobre el atril.

Los compañeros cuidaron del pequeño para que Kevin pudiese terminar su intervención, entreteniendo al menor con diferentes distracciones.

La conciliación familiar es un avance que beneficia a toda la familia. Este gesto pretende mostrar los beneficios de poseer una guardería o escuela infantil en el lugar de trabajo, para que ningún progenitor sacrifique su carrera por el cuidado de los hijos.

En España la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, fue objeto de críticas en el 2016 por llevar a sus hijos al Congreso en varias ocasiones, incluso, aprovechando para amamantarlos desde su escaño y reivindicando el derecho de las madres a criar a sus hijos “como quieran”. Sin embargo, el Congreso de los Diputados dispone de una guardería para los hijos del personal y los diputados de la Cámara desde 2006.

La primera diputada que amamantó a su bebé en el Congreso fue Ángeles Maestro (IU) en 1991, pero no entró con el menor en el hemiciclo "porque sabía que si te llevas a un niño vas a salir en portada de los periódicos y no me parecía que fuera la manera de hacerlo", por lo que amamantó al pequeño de un mes en una cala que cedió Félix Pons, donde el niño estaba al cuidado de la abuela.