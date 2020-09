Evo Morales gana confianza y anuncia un posible retorno a Bolivia

A menos de un mes de celebrarse los comicios en Bolivia, el expresidente, Evo Morales contempla un pronto regreso al país. Las encuestas respaldan la posible victoria en primera vuelta del Movimiento al Socialismo (MAS) en las próximas eleciones, hecho que podría generarle un escenario alentador frente a los procesos judiciales que hoy enfrenta.

El retorno a Bolivia de Evo Morales ya no es solo un rumor, incluso la semana pasada, él mismo manifestó sus intenciones de regresar a través de un acto por teléfono que atendió desde Argentina. Evo aseguró que volverá al país, día siguiente si su partido gana las elecciones del próximo 18 de octubre.

Por su parte, el ministro interino del actual Gobierno, Arturo Murillo, aseguró ante los medios que el MAS “no va a ganar”, sin embrago, hay encuestas que apuntan que Luis Arce, el candidato de Evo Morales, podría imponerse en la primera vuelta.

Ante este escenario, la presidenta interina, Jeanine Áñez ha pedido “unidad”, para evitar un posible regreso al poder del líder socialista, lo que si se espera es que Morales comparezca ante la fiscalía en procesos por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, entre otros atentados a los derechos humanos, procesos abiertos que ha promovido el actual Gobierno.

Aunque en apariencia, se dibuja un panorama favorable para el líder del partido MAS, el ministro interino apuntó este lunes la posibilidad de que Morales no vuelva a su país y vaya a Cuba, porque no cree que el partido gane. “Lo primero que debería hacer Evo Morales es no ser cobarde, debe venir al país y dar la cara para ser juzgado por los actos de pedofilia, de corrupción y de tantos crímenes”, comentó el ministro.

La derecha cada día pierde fuerza junto a sus actuales funcionarios y la oposición no tarda en mover sus cartas. Así, una comisión del Parlamento boliviano, donde el partido MAS tiene mayoría, anunció que está a punto de iniciar un proceso penal al ministro, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por “por incumplimiento de deberes”, ya que no se presentaron a rendir cuentas en el proceso que los investiga por supuesta vulneración de derechos al no informar sobre varios sucesos de la crisis política y social del año pasado.

El parlamentario sostuvo que la comisión citó a ambas autoridades la pasada semana “y no se presentaron”, aunque en el caso de Murillo entregó un justificativo de inasistencia por lo que la declaración fijada el pasado lunes se postergó para esta jornada.

Las normas bolivianas señalan la obligación que tienen las autoridades del Ejecutivo del país de presentarse ante un llamado de las instancias parlamentarias, por lo que ante cualquier evasión puede procederse con un proceso por la vía penal.

El comunicado del Legislativo señala que “la querella penal será presentada el próximo miércoles en la Fiscalía Departamental de La Paz”, en una acción que también debía incluir al comandante de la Policía, Rodolfo Montero, también señalado por no declarar ante la instancia parlamentaria la semana anterior. Sin embargo, Montero presentó esta jornada su declaración, en la que afirmó que la Policía no portó “armas letales” y que en aquellas jornadas de violencia “se hizo el uso progresivo de la fuerza”, precisa el comunicado.

Los integrantes de la comisión decidieron aplazar para la siguiente semana la declaración de los ministros interinos de Defensa y de Salud, Luis Fernando López y Eidy Roca, respectivamente, que presentaron los justificativos de su inasistencia, refiere la nota.

La comisión parlamentaria debe presentar para el siguiente mes un informe sobre los sucesos de Sacaba, Senkata y Yapacaní, en los que hubo más de veinte civiles muertos por disparos en intervenciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 36 personas en sucesos violentos durante la crisis política y social en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo del país.Gran parte de las familias de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar armamento letal contra civiles, mientras que desde el Gobierno interino se negó aquello y se sostuvo que los muertos en esas jornadas fueron producto de disparos en las mismas movilizaciones.

El Gobierno interino aprobó un par de decretos destinados a brindar una ayuda social humanitaria a los familiares de los fallecidos y de los heridos, que ha comenzado a pagarse hace algunos días.

EFE).-

El candidato electoral del MAS, Luis Arce, defendió el pasado sábado el derecho a regresar del expresidente, que desde Argentina dirige la campaña de este partido para los comicios generales.

Morales dejó Bolivia el 11 de noviembre del año pasado rumbo a México y desde diciembre está en Argentina, tras denunciar que era forzado a salir de su país por un golpe de Estado que le negó entonces una nueva victoria electoral para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude electoral a su favor.

Aunque abogados del exmandatario han advertido de que no ha podido volver al no observar garantías constitucionales para ello e incluso temer por su vida, el candidato de su partido argumentó que Evo Morales tiene todo el derecho a retornar y defenderse ante la Justicia.

Las elecciones generales están pendientes en Bolivia desde que se anularon las de octubre del año pasado entre denuncias de fraude a favor de Morales, que él niega y están bajo investigación judicial.

El expresidente intentó ser candidato a senador por el MAS, pero primero el órgano electoral y luego una corte constitucional le negaron esa posibilidad al incumplir un requisito de residencia permanente en Bolivia.

El MAS va primero en las encuestas, e incluso algunas le dan posibilidad de victoria en primera vuelta.