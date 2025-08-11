Identificadas tres nuevas víctimas del 11-S y van 1.653

Los avances en las pruebas de ADN han permitido a los científicos forenses identificar a tres víctimas más de los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, confirmaron las autoridades de Manhattan.

Este hecho eleva a 1.653 el número de personas que han sido identificadas positivamente de las 2.753 que murieron después de que terroristas de Al Qaeda estrellaran dos aviones comerciales secuestrados contra las torres gemelas del World Trade Center esa mañana.

Los nombres de dos de las víctimas fueron anunciados por el médico forense jefe de Nueva York, el Dr. Jason Graham, casi 24 años después del mayor atentado terrorista jamás perpetrado en suelo estadounidense. La identidad de la tercera persona recién identificada, una mujer adulta, se mantuvo en reserva a petición de su familia.