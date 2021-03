INE retira candidatura de cuestionado político en México

(AP). El Instituto Nacional Electoral (INE) de México revocó el jueves la candidatura del político oficialista Félix Salgado Macedonio, quien era aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, en el sur del país, y que durante meses ha enfrentado protestas tras ser acusado de abusos sexuales.

Con siete votos a favor y cuatro en contra el Consejo General del INE determinó la noche del jueves, durante una sesión virtual, que Salgado Macedonio, quien ha sido apoyado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, no entregó sus reportes de gastos de precampaña tal como exigen las regulaciones y procedió a retirar su candidatura.

Salgado Macedonio, quien es conocido como el “Toro”, no ha sido imputado de cargos y tiene dos denuncias formales ante la Fiscalía por abusos sexuales. El candidato por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un político popular que ha sido senador, diputado y alcalde del turístico puerto de Acapulco.

Salgado Macedonio tendría la posibilidad de apelar la decisión en otras instancias y lograr participar en la contienda electoral del 6 de junio, en la que se elegirán los integrantes de la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales. Los próximos comicios serán claves para López Obrador para asegurar la mayoría en el Congreso y las gobernaciones y continuar gobernando con comodidad en los tres años restantes de su período.

Horas antes de que se conociera la decisión, Salgado Macedonio rechazó las acciones del órgano electoral y dijo, en unas declaraciones que difundió un portal de noticias local, que sus actos no va en contra de la normativa legal porque “no se destinó ningún recurso público ni privado, ni tampoco se difundió ningún tipo de propaganda de carácter electoral o institucional, ni me promoví de forma personalizada”.

Salgado Macedonio también ha rechazado las acusaciones de violencia sexual contra mujeres y ha atribuido los señalamientos a un “linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México”.

López Obrador enfrentó a inicios de mes protestas en el marco del Día de la Mujer por su negativa a distanciarse del candidato a gobernador. El mandatario atribuyó los ataques contra Salgado Macedonio a una manipulación de la oposición conservadora y de los enemigos de su proyecto político.

El exprocurador estatal de Guerrero, Xavier Olea, dijo a The Associated Press que el actual gobernador, Héctor Astudillo, le ordenó en 2017 no investigar una de las acusaciones de violación contra Salgado, señalamiento que Astudillo niega.

El organismo electoral también negó el registro a 27 precandidatos a diputados federales, de los cuales 25 son de Morena, por no presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña, según reportaron medios locales

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó el jueves a los consejeros del INE de pretender “bajar a la mala más de 60 candidatos” de la contienda electoral en seis estados con el argumento de que no se entregaron informes de precampaña.