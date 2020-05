El PSOE condiciona su vuelta a la comisión de reconstrucción de Andalucía a la salida de Vox

El acuerdo para la reconstrucción de Andalucía después del impacto económico y social del coronavirus sigue en el aire. PSOE y Adelante Andalucía abandonaron la comisión parlamentaria esta semana después de que PP y Cs propusieran a un diputado de Vox para presidirla, precisamente el único partido que votó en contra de que se creara. Este viernes, los socialistas han lanzado una “oferta” a la Junta, garantizando su vuelta y sus votos a cualquier candidato de otro partido que propongan. “El presidente de la Junta lo tiene muy sencillo: que ponga a quien quiera, que nosotros lo vamos a apoyar. Si de verdad quiere que esta comisión no nazca muerta, que ponga a alguien del Gobierno”, ha dicho la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, en una rueda de prensa telemática.

“Nosotros queremos participar en una comisión que diseñe el presente y el futuro” de la comunidad, algo que no es posible, en su opinión, con Vox al frente. “Le pido al presidente que recoja esa voluntad de acuerdo, que retome la voluntad de diálogo y que cuanto antes rectifique lo que ha pasado en esa comisión poniendo al frente a quien votó en contra de ella porque no cree en la autonomía de Andalucía y que está creando un clima irrespirable -ha criticado la socialista-. No podemos acostumbrarnos a que se genere odio y enfrentamiento en la sociedad ni andaluza ni española”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el consenso alcanzado en los ayuntamientos de Granada y Sevilla para unos nuevos presupuestos que permitan reactivar la economía y afrontar las emergencias sociales, con el respaldo de PP, Cs y PSOE.

Díaz ha exigido a Moreno que “no entregue la comisión de la reconstrucción a la extrema derecha" y ha recordado que Vox “insultó gravemente a los sindicatos”, provocando su negativa a incorporarse al órgano. “Poner el futuro de Andalucía en manos de la extrema derecha no nos parece de sentido común ni de cordura”, ha insistido la líder de la oposición, acusando al partido de que "primero siembran el odio en la gente y después recortarán sus libertades”.

Después de recordar que el PSOE es el partido con mayor representación en la Cámara, ha recordado que en ningún momento ha condicionado su participación a presidir dicha comisión. Díaz ha recalcado varias veces su negativa a “blanquear a la extrema derecha”, aunque ha evitado compararlo con el acuerdo firmado por el Gobierno de España y Bildu para derogar la reforma laboral. En este caso, ha apuntado que “nunca buscaría apoyo de Bildu, no he cambiado mi posición”, pero ha culpado al PP de abocar al Ejecutivo a ese pacto por su falta de respaldo para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, a quien ha pedido “sentido común”.

La secretaria general del PSOE-A comenzó su comparecencia celebrando la aprobación del ingreso mínimo vital en España, que ha comparado con avances históricos en derechos sociales como la Ley de Dependencia o el matrimonio homosexual. “Es una medida justa, humana, solidaria y que en un momento como este, en una pandemia tan brutal, es de agradecer que haya un Gobierno valiente que lo pone sobre la mesa”, ha celebrado., recordando que “si algo se aprendió de la crisis entre 2008 y 2012 es la importancia de salvar primero a las personas”. Díaz ha asegurado que “España no se merece imágenes indignas de personas haciendo cola por un plato de comida. No podemos acostumbrarnos a eso”.