Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Miércoles, 3 de junio

20:42 - Salud indica que un grupo de técnicos decidirá “cómo” se autoriza la movilidad entre provincias en Fase 3

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento que, una vez que Andalucía pase por completo a la Fase 3 del plan de transición hacia la “nueva normalidad”, la Junta convocará al “grupo técnico de coronavirus y desescalado”, que decidirá “cómo, cuándo y en qué momento” se decidirá la movilidad entre las provincias.

20:01 - La Junta invita a sociedad civil y gobiernos a trabajar para que la crisis no cuestione avances en igualdad

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, ha animado a organizaciones feministas y de la sociedad civil, universidades, gobiernos y organismos internacionales a trabajar de forma conjunta con el objetivo de que la emergencia sanitaria, económica y social originada por el covid-19 “no ponga en peligro los avances alcanzados en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres conquistados a lo largo de décadas”.

19:35 - Convalidado el decreto que renueva la clasificación hotelera en Andalucía

El Parlamento ha convalidado, con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Vox y el rechazo de Adelante Andalucía, el decreto ley que aprobado para renovar la regulación de los establecimientos hoteleros, para que la obtención de estrellas vaya en función de una puntuación, y con la creación de la categoría de Gran Lujo.

19:10 - El Parlamento convalida el decreto que regula planes de playas de ayuntamientos

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos de PP, Cs y Vox, el decreto ley aprobado por el Ejecutivo autonómico para regular la elaboración por parte de los ayuntamientos de planes de contingencia individuales para la seguridad en las playas frente al covid-19.

18:39 - Melilla autoriza viaje a 4.000 personas “por causas de fuerza mayor” tras prohibir el uso de avión y barco

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha detallado que desde que se prohibieron el pasado 16 de marzo los viajes en Melilla a la Península en barco y avión por la crisis del coronavirus ha dado autorización a un total de 4.000 personas a realizar el desplazamiento tras justificar causas de fuerza mayor como enfermedad, trabajo o vuelta a residencia habitual.

18:15 - PSOE insta a la Junta a facilitar mascarillas transparentes a personas sordas

El PSOE-A ha instado este miércoles al Gobierno andaluz a que facilite una comunicación más accesible a las personas con discapacidad auditiva, a través de recursos como las mascarillas transparentes. La secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha utilizado en el pleno del Parlamento una mascarilla transparente para “visibilizar” esta situación como gesto de apoyo a las miles de personas que demandan esta solución, que permite la lectura labiofacial.

17:58 - Andalucía registra su tercer día sin muertes en la última semana y suma 16 casos por PCR

Andalucía registra 1.419 fallecidos por el coronavirus Covid-19, tras no sumar fallecidos por tercera jornada en la última semana, según los datos difundidos este miércoles por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza un descenso diario en los casos positivos confirmados por PCR con 16 en una jornada con seis nuevos hospitalizados, ninguno de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

17:21 - los hosteleros de Málaga ven la suspensión de la Feria una “mala noticia” pero reconocen que era “lo más normal”

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha considerado una “mala noticia” la suspensión de la Feria de Málaga, que tenía previsto celebrarse del 15 al 22 de agosto, aunque ha reconocido que esa cancelación era “lo más normal” que ocurriera, más aún tras las recomendaciones de la Junta.

17:00 - Málaga suspende su Feria pero hará actividades culturales y musicales

Málaga no celebrará este año su tradicional Feria de Agosto, pero organizará actividades culturales y musicales siguiendo las recomendaciones sanitarias respecto al control de aforo con el objetivo de reactivar la economía.

16:47 - UGT exige a la administración que realice los test del Covid-19 al colectivo de bomberos andaluces

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha solicitado a la Dirección General de Emergencia y Protección Civil de la Junta de Andalucía, con el fin de que realice las gestiones oportunas ante la Consejería de Salud y Familia, para que en los próximos días se hagan test de diagnóstico rápidos del Covid-19 a los bomberos de la comunidad.

16:30 - Los 12.036 fallecimientos en Andalucía entre el 9 de marzo y 10 de mayo aumentan un 10,7% interanual

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho una estimación de muertes registradas en España hasta el 24 de mayo. Andalucía ha registrado 31.984 fallecimientos en ese periodo, un 2,85% más que en la misma etapa de 2019. Las muertes en Andalucía entre la semana 11 y la 19, entre el 9 de marzo y el 10 de mayo, han sido 12.036, 1.165 fallecidos más que los 10.871 decesos contabilizados en Andalucía en igual periodo de 2019, lo que pone de manifiesto un crecimiento anual de la mortalidad de un 10,71%.

15:50 - El número de viajeros del metro de Sevilla se recupera hasta casi el 25% de la demanda previa a la alarma

El metro de Sevilla, gestionado por una sociedad participada mayoritariamente por Globalvía y en un 11,7 por ciento por la Junta de Andalucía, ha contabilizado el lunes y martes de esta semana un total de 26.967 viajeros, lo que implica un 24,6 por ciento más que los mismos días de la semana anterior y casi un 25 por ciento del promedio de usuarios previo a la irrupción de la pandemia de Covid-19 y el estado de alarma, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento.

15:40 - De la Torre no entendería que Málaga no pasara la próxima semana de fase y lo vería “injusto”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que no entendería que Málaga no pasara a fase 3 este próximo lunes, junto con Granada, y con el resto de provincias andaluzas. “No entendería otra cosa”, que no sea el pasar a fase 3, y de lo contrario “me parecería una medida injusta, falta de objetividad y sin absolutos motivos”, ha dicho.

15:23 - La Fiscalía investiga muertes por coronavirus en una residencia de Cádiz

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha abierto unas diligencias de investigación penal para determinar si se cometió algún delito en las muertes producidas en una residencia de ancianos de la provincia cuyo nombre no ha trascendido, según ha informado este miércoles la Fiscalía General del Estado.

15:09 - El PSOE lamenta “sainete” sobre movilidad entre provincias y pide rigor a Junta

El PSOE-A ha denunciado este miércoles el “caos interno” en el Gobierno andaluz a cuenta de la movilidad entre provincias y el pase a la fase 3 de la desescalada, que ha tildado de “sainete”, y ha pedido “rigor” tras lamentar que sin tener aún el mando único, los partidos que conforman el Ejecutivo “ya se están peleando”.

14:30 - Reabren las ocho piscinas municipales de Sevilla con cita previa

Las ocho piscinas municipales de Sevilla, que está en fase 2 de desescalada, han reabierto al público este miércoles con nuevas normas, como la cita previa y un aforo máximo del 30 %, y con protocolos de higiene, seguridad y distanciamiento físico a través del diseño de itinerarios y la limitación de accesos a zonas comunes.

14:17 - Empresarios costa de Granada piden con urgencia pase de la provincia a fase 3

La asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical de Granada ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que solicite a las autoridades sanitarias el pase de esta provincia a la fase 3 de la desescalada lo antes posible.

14:05 - Vox pide que se controle “cómo se gasta el dinero” de las tarjetas monedero

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha pedido este miércoles a la Junta que controle “cómo se gasta el dinero” de las tarjetas monedero que se están entregando a familias vulnerables y ha advertido que “corre el peligro de convertirse en una medida ineficaz”.

13:47 - Más de 3.400 docentes han pedido participar en Programa de Refuerzo Estival

Más de 3.400 docentes de centros públicos han solicitado participar en el Programa de Refuerzo Estival puesto en marcha por segundo año consecutivo por la Consejería de Educación, y que tiene como objetivo combatir el fracaso escolar.

13:33 - El PP de Sevilla avisa del “estancamiento” del empleo en la capital frente a la provincia

Tras cerrar Sevilla capital el mes de mayo con 385 demandantes de empleo menos respecto a abril pero 12.860 más con relación al mes previo a las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Beltrán Pérez, ha señalado que el empleo “sigue estancado” en la ciudad, recordando que los datos del conjunto de la provincia arrojan 3.965 parados menos en mayo respecto a abril.

13:25 - El SAT denuncia “vulneración flagrante” de ley en campos fresa y exige medidas

El portavoz nacional y secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Oscar Reina, ha denunciado hoy en Huelva la “flagrante vulneración de la ley y de los derechos humanos” por parte de empresarios de los frutos rojos y ha reclamado medidas para salvaguardar a las temporeras.

13:17 - Almería suspende su Feria y las fiestas de barrio en julio y agosto por Covid-19

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado hoy la suspensión de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar, así como de las fiestas de barrio que debían celebrarse en julio y agosto al “anteponer la salud de los almerienses” por la situación actual provocada por la COVID-19.

13:15 - Teresa Rodríguez publica la donación al SAS de parte de sus ingresos en cuarentena: “Es un cobro indebido”

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha querido compartir por redes sociales las transferencias al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que acreditan las donaciones de “la mitad” de sus ingresos percibidos en el periodo de cuarentena -meses de marzo, abril y mayo- vinculado al estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y que la diputada justifica como “la devolución de un cobro indebido”.

13:01 - Cs, a favor de movilidad entre provincias en fase 3 aún sin Málaga y Granada

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Sergio Romero, se ha mostrado a favor de que se permita la movilidad entre provincias andaluzas a partir del próximo lunes 8 si la mayoría de ellas se encuentra en fase 3 de desescalada y aún en el caso de que Málaga y Granada se quedaran en fase 2.

12:45 - La compraventa de vivienda en Andalucía se desploma el 39 % en abril

La compraventa de vivienda se desplomó el pasado abril en Andalucía el 39 %, en comparación con el mismo mes de 2019, un descenso histórico similar al de la media nacional, que se hundió el 38,3 %, según los datos de los Registros de la Propiedad publicados este miércoles.

12:30 - La Junta no contempla “otra opción” que el pase a fase 3 de toda la comunidad para “facilitar” movilidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que no contempla “otra opción” que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual “podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias”. Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios de comunicación en una visita a Granada, en que ha indicado que Andalucía está trabajando para “combatir esta epidemia” con equilibrio “con la apertura económica”.

12:21 - Vox insiste en que PSOE-A y Adelante siguen teniendo las “puertas abiertas” para volver a la comisión

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha insistido este miércoles en que los grupos de PSOE-A y Adelante Andalucía siguen teniendo “las puertas abiertas” para volver a la comisión para la recuperación social y económica de la comunidad por la crisis del coronavirus.

12:15 - Adelante exige que la movilidad entre provincias se decida según criterios “sanitarios y no partidistas”

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles que la movilidad entre provincias de la comunidad autónoma a partir de la Fase 3 del proceso de transición hacia la “nueva normalidad” de la crisis del coronavirus se acuerde a partir de “criterios sanitarios” y huyendo “de la lógica partidista”.

12:00 - El Gobierno presentará un plan de relanzamiento del turismo como destino “seguro y sostenible”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde se vota la sexta prórroga del estado de alarma, que el Ejecutivo tiene previsto presentar un plan de relanzamiento del turismo como destino “seguro y sostenible”.

11:51 - CCOO alerta de la falta de prevencionistas para trabajadores en centros de la Junta en Málaga

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Málaga considera que los servicios de prevención de riesgos laborales que se ofrecen en las sedes administrativas regentadas por la Junta de Andalucía en la provincia son "insuficientes para el número de personas trabajadoras y centros atendidos".

11:39 - Sánchez justifica los datos de Sanidad, sin fallecidos en dos días, en que “homogeneiza” los de las CCAA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado los cambios en la contabilidad de víctimas y contagios por el coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad, en que el departamento que dirige Salvador Illa ha tenido que “homogeneizar” los datos que proporcionaban las comunidades autónomas “con criterios heterogéneos”. Los datos de los últimos dos días de Sanidad no reflejan fallecidos, pero las CCAA sí los han notificado.

11:06 - Un estudio revela que la crisis del coronavirus amplía la brecha laboral de género

Los resultados preliminares de un estudio coordinado por el grupo de investigación SEJ-614 Incide (Infancia, Ciudadanía, Democracia y Educación), de la Universidad de Córdoba (UCO), en el que participan las universidades públicas andaluzas, revela que la brecha laboral de género ha experimentado un “leve repunte” a lo largo de los últimos meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

10:32 - Yolanda Díaz se abre a la posibilidad de que los ERTEs se extiendan hasta final de año en algunos sectores

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que “sin lugar a dudas” está abierta a la posibilidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten.

La organización Women’s Link Worldwide ha enviado una comunicación urgente a distintos organismos de la ONU informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva. Pulse en el titular para acceder a más información.

9:49 - Villalobos pide a Moreno un “gesto” también para municipios del interior tras ayudas a costeros

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha demandado este miércoles a la Junta un “gesto” con los municipios del interior como se ha tenido con los municipios de la costa, donde serán contratadas 3.000 personas a través de la bolsa única de la administración para labores de seguridad en las playas.

9:30 - El Parlamento andaluz inicia este miércoles su primer pleno de dos días desde el inicio del estado de alarma

El Parlamento andaluz inicia este miércoles su primer pleno de dos días desde el inicio del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, de manera que se celebrará con un orden del día habitual, aunque con todavía con una presencia reducida por parte de los diputados, con 44 -12, del PSOE-A; 10 PP-A; 9 de Ciudadanos; 7 de Adelante Andalucía; 5 de Vox y la diputada no adscrita-, tras el acuerdo alcanzado por los grupos y la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.