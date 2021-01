Arrancan los años 20

Casi temblando se han tomado las doce uvas la pasada Nochevieja de confinamiento y videollamadas. Adiós al año 20, del que ya nadie se quiere acordar aunque quedará para la Historia no sólo por el Covid. Fueron los meses en los que hubo que aguzar potencias y actos para superar el derrumbamiento general que se nos vino encima. Ahí se quede, porque llega el 21 que puede que sea como aquel 1940 español, peor que los de la guerra, y que aún se recuerda como «el año del hambre». En un calendario donde todo está por estrenar, el gobierno de Juanma Moreno encara su tercer año natural con el objetivo de mantener el equilibrio logrado y buscar un nicho electoral que le permita no depender de nadie para asegurar una segunda legislatura. Cs, en situación de disolución, parece no entender su valioso espacio el Consejo de Gobierno y se enroca ante un horizonte plagado de contradicciones como partido facilitador del cambio. Lo que queda de año, que es mucho, será crucial para cimentar un modelo político inédito en Andalucía y que tendrá que demostrar si es cierto eso del cambio cuando la realidad, con el virus «vencido», vuelva a nuestras vidas. El F1 no ha arrancado, es verdad que tampoco hay carreras, pero este 2021 debe ser el momento de ponerle gasolina y arrancar el motor. También debe aclararse el PSOE que sigue pendiente más del futuro de Susana Díaz que de pronunciarse como oposición real y como alternativa. No lo hacen y el coste en votos y credibilidad va en aumento según las últimas encuestas, porque ya es un hecho que a la ex presidenta no la quieren ni en su partido, ni en Andalucía ni en el resto de España a excepción de quienes le deben un salario. Es así y en el PP se frotan las manos porque nada cambie en San Vicente. Vendrán estos meses raros sin fiestas, casi nórdicos, pero el ejercicio político va a ser clave para entender lo que pasará en Andalucía de aquí al ecuador de la década.