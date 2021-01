No habrá adelanto electoral en Andalucía, según el portavoz de la Junta

Son tiempos de cumplir órdenes, sanitarias, en mitad del desorden, pero ni siquiera en ellos se dejan de lado los movimientos políticos. Estos días se ha puesto encima de la mesa desde distintos partidos la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía, pese a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado en varias ocasiones públicamente que va a «agotar la legislatura». Preguntado por ese escenario, el consejero de la Presidencia y Portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, ha respondido que la comunidad “goza de estabilidad” y, “por tanto, el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), con el apoyo parlamentario de Vox”, es “fuerte”.

“Somos un ejemplo a nivel nacional de Gobierno y comunidad autónoma estable y eso los andaluces lo agradecen”, ha defendido el titular de Presidencia, para añadir que los comicios autonómicos “serán cuando toquen”, y lo hacen a finales de 2022.

“Evidentemente ese calendario no lo va alterar la casa de los líos en la que se ha convertido el PSOE de Andalucía con sus nombramientos, congresos o no congresos”, ha lanzado Bendodo, en alusión a las críticas que ha provocado en sectores socialistas el que el 40º Congreso del partido no se vaya a celebrar hasta la segunda quincena del próximo octubre, lo que hará que los conclaves regionales no se puedan armar hasta finales de año, como pronto. “El ruido socialista no nos va a apartar del camino de la estabilidad ni a este Gobierno ni al conjunto de Andalucía”, ha concluido el portavoz de la Junta.