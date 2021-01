Díaz se queda: “Cuando se convoque el congreso evidentemente voy a presentar mi candidatura”

Susana Díaz, la secretaria general del PSOE-A, un partido astillado, ha hecho esta mañana una declaración de intenciones, sin dramatismo, que será el principio de muchas cosas. “Cuando se convoque el congreso evidentemente voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General”, ha dejado claro a quienes tenían la esperanza de que diera un paso atrás. Ha reconocido que le resultó “desconcertante” escuchar al vicepresidente del Congreso de los Diputados y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, “poniendo la comparación” hace unos días con su “compañero” Miquel Iceta, que “sigue siendo secretario general del PSC”, ha recalcado. Para recordar luego que “los resultados electorales” en Cataluña “no son como los de Andalucía” y que ella “ha ganado” en las ocasiones en las que fue cabeza de cartel en la comunidad, “y por mucha distancia con el resto de partidos”.

Preguntada sobre los movimientos internos que la empujan a irse para apostar por una renovación en la dirección autonómica de la formación, Díaz ha instado a esos “compañeros” a manifestarse, a decir “quién va a ser su candidato” -de momento no tiene rival claro- y ha insistido en que, “cuando llegue el congreso, los militantes en libertad elegirán quién es la persona que tiene que encabezar la Secretaría General del partido y la candidatura a la Junta de Andalucía”.

La dirigente socialista ha procurado rápido dar el asunto “por zanjado”, al sostener que ahora, “toda la energía, el talento, los cuadros del partido y la militancia tienen que estar” en dos cuestiones fundamentales: defender una gestión “buena para los andaluces del Gobierno de España”, un Ejecutivo “sensible”, de un lado; y “darle voz a quien no la tiene y lo está pasando muy mal” debido a la del Gobierno andaluz, de otro. Pero su intento no ha servido y el goteo de interrogantes sobre la situación interna del PSOE-A no ha cesado.

El “punto y final” que pretende Díaz va a ser difícil de poner. Por delante tiene un año -está previsto que el congreso regional se celebre a finales de 2020 o principios de 2021- en el que tendrá que sobrevivir a la certeza de que, dentro de su organización, hay quien maniobrará para que se vaya. De momento hoy ha mantenido que “las primarias vinieron para quedarse”, que se debe a “más de un millón de votantes en Andalucía” y que la gente no espera que se estén mirando “el ombligo un año hasta que lleguen los congresos”, sino encontrarlos “al pie del cañón, en sus problemas” porque, entre otras muchas cuestiones, “no pueden ir al médico” o hay “100.000 vacunas en el congelador” en la región.

“Cuando llegue el momento los militantes libremente opinarán y votarán”, ha martilleado, para añadir que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene toda su “lealtad”, su “apoyo” y “colaboración”, como ella la tiene de él, según ha aseverado.

Se ha referido también a uno de los nombres habituales en las quinielas sucesorias, el del regidor de Sevilla, Juan Espadas, para afirmar que “es un gran alcalde, que está a lo que tiene que estar, al lado de la gente en la pandemia” y que “él mismo ha ratificado su compromiso”.

Mientras Díaz marcaba posición en la sede regional del PSOE-A, en otro punto de la capital hispalense, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el que la socialista se reunió anoche, afirmaba que la federación andaluza es muy importante por su peso en el partido y por su hegemonía en ayuntamientos y diputaciones de la comunidad, por lo que cuenta con muchos cuadros en todos los niveles y con personas cualificadas y con experiencia que podrían competir en unas primarias, según han trasladado a este periódico fuentes de la formación. La batalla orgánica continuará.