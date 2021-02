Cádiz, el escenario del anticarnaval

Cerrada perimetralmente, con toque de queda a las 22:00, sin poder reunirse más de cuatro personas ni comprar alcohol después de las seis de la tarde, Cádiz encara este fin de semana la que habría sido una explosión masiva de alegría en las calles por el inicio de su carnaval, convertida en el escenario menos propicio para una fiesta. La capital gaditana llegará mañana por la noche a la que suele ser cada año su cita nocturna más emblemática, la que habría sido la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), en un momento en el que registra las peores cifras de incidencia del coronavirus en la ciudad y en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Esa “gran noche” de la final del COAC en el Gran Teatro Falla pone habitualmente el punto final a un concurso que este año no se ha celebrado y marca el pistoletazo de salida del carnaval en la calle, que también se ha suspendido. El Ayuntamiento de Cádiz no pondrá ni su iluminación extraordinaria de las calles “para evitar, al máximo, cualquier aspecto que pueda interpretarse como una llamada a vivir la fiesta desde la calle”, según ha explicado la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla. El Ayuntamiento se ha volcado en llevar la fiesta al territorio virtual, a través de la web www.conservalasganas.cadiz.es, operativa desde hoy, en la que da un toque de esperanza con el lema “las ganas de Carnaval no caducan” junto a la imagen del confeti encerrado en un frasco y ofrece concursos y recursos para adultos y niños.

Para reforzar el mensaje, el alcalde de Cádiz, José María González, ha emitido un bando en el que se dirige a la ciudadanía gaditana para pedirles “un nuevo esfuerzo” de responsabilidad colectiva en las fechas carnavaleras. El alcalde afirma en su bando que “se hace imprescindible que no se desarrolle, ni se participe de ningún acto en las fiestas que tenga lugar en la calle y que provoque aglomeraciones o una reunión de personas superior en cifras a las permitidas por las autoridades sanitarias”, actualmente cuatro.

”Es verdad que se hace difícil, que el ánimo pesa y más en estos días tan especiales y señalados, pero lo primero es la salud de la gente, de nuestra gente, y esa es la única prioridad. Volveremos a reír, a cantar, a inundar las calles y a compartir en comunidad. Por supuesto que volveremos, pero para ello en el presente debemos anteponer la responsabilidad y la seguridad colectiva”, añade el alcalde. Las restricciones a la movilidad y a las reuniones sociales impuestas por la Junta de Andalucía en la ciudad para combatir el coronavirus se lo ponen bastante difícil a quien tuviera la tentación de saltarse las normas. Y de momento, según fuentes del sector de alquileres turísticos de la provincia, no se ha apreciado ninguna tendencia de búsqueda o reservas de alquiler de casas para los días carnavaleros.

Las redes sociales y los medios de comunicación locales se han convertido en un refugio para calmar la morriña del carnaval y sus coplas, sobre todo echando mano de recuerdos de la historia del concurso. ”El Palco del Falla”, el programa con el que la televisión municipal Onda Cádiz ha sustituido este año sus retransmisiones del COAC recurriendo a los fondos de su archivo, ha tenido picos de audiencia de medio millón de espectadores y se ha convertido cada noche en el tema más comentado en redes sociales. Pocos autores y agrupaciones se han lanzado a componer coplas.

Alguno lo ha hecho, como el comparsista David Márquez, de “Los Carapapa”, que en su Twitter ha presentado algunas de sus nuevas coplas. Entre ellas “Además del desconcierto”, con la que puede decirse que el carnaval de Cádiz, que cada año repasa la actualidad y las emociones del año a golpe de humor, ingenio y crítica, ha rendido su homenaje a los sanitarios que han luchado contra el coronavirus “con bolsas de basura/puestas en formas de armadura”, como reza la letra.

”Esta es solo una gota del mar de coplas que a buen seguro os hubieran dedicado este año”, ha comentado David Márquez, en respuesta a los muchos agradecimientos que los sanitarios le han mandado.

La suspensión del carnaval, un motor económico de la ciudad que esos días puede llegar a recibir a 400.000 visitantes, es también un mazazo para la capital gaditana difícil de cuantificar. Pero, el mismo espíritu carnavalero que invita a no perder el humor nunca servirá para que los aficionados siguen el lema de “conservar las ganas”.